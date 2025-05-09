黑白集／片面押注美國 台扮軟柿子只會被吞掉

國民黨主席朱立倫表示，面對美國關稅戰，台灣還沒正式坐上談判桌，在3月時就已先把台積電對美1000億元投資大禮包送去，這不是戰略布局而是未戰先送、未戰先降，「經貿戰已經打到家門口，民進黨還在大內鬥」。（取材自朱立倫臉書）

川普 喉嚨都喊破了，美中終於敲定在瑞士會談，關稅 戰主戲即將登場。沒人相信世界能一夕回到從前，但兩大角坐下談判，全球還是鬆了口氣。

第一個懸疑來了：誰先打的電話？川普既先訂下了習近平得先打電話給他的規矩，美媒自然不能放過貝森特；他結巴回應：「沒什麼誰給誰先打電話的問題，雙方一直都在接觸。」但中國不給臉，說會談是應美方請求舉行。意思是美國先慫了！

傲慢如川普，也不得不低頭。一星期前，他還痛批中國是「頭號剝削者」，但隨著第一艘145％關稅的貨船抵達洛杉磯，美國新一波恐怖的通膨已經蓄勢待發。若到了萬聖節，他還讓孩子們買不起變裝衣服扮鬼，他的麻煩就大了。

美中的關稅戰不會戛然而止。雙方的矛盾是深層的權力衝突，關稅戰則猶如上了刺刀的肉搏戰，美國是拿著消費者的荷包去硬拚中國工人的機床。

對岸已有人將美中開始談判比做韓戰時的上甘嶺之役，雙方進入戰略僵持階段，此後將邊打邊談。關稅談判，就是當年板門店和談翻版。而當川普坐困白宮，賴清德 卻主動送暖，除免費奉上台積電，連台幣都自動暴力上升。

片面押注頹勢明顯的美國，可謂愚不可及。當全球奮起對抗川普關稅，台灣卻扮成最軟的柿子。軟柿子的命運除了被吞，就是放到桌上，被捏個夠！（轉載自聯合報）