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轟經貿戰跪、送、敗 朱立倫：台定被列匯率嚴重觀察名單

記者鄭媁／台北8日電
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國民黨黨主席朱立倫提出警告，指台灣會被美國列為匯率嚴重觀察名單；圖為朱立倫日前出席國民黨的臨時會議。（本報資料照片）
國民黨黨主席朱立倫提出警告，指台灣會被美國列為匯率嚴重觀察名單；圖為朱立倫日前出席國民黨的臨時會議。（本報資料照片）

韓國央行鬆口美方「談匯率」，國民黨主席朱立倫表示，若無意外，美國財政部匯率政策報告本周或下周出爐，台灣一定被列為嚴重觀察名單，沒有壓力嗎？這樣明確的事實，賴清德總統怎麼可以睜眼說瞎話，抱喜不報憂？他大罵，民進黨在經貿戰除了跪、送、敗，真的沒半步。

美國是否對亞洲國家施壓要求升值，台灣政府否認，但南韓央行行長李昌鏞直言「亞洲貨幣近期升值，美方壓力是原因之一」。

朱立倫今在中常會發表談話，指面對全球經貿戰爭的今天，如果一面倒的欺瞞國民、舔美跪美，且不顧國民的代價、出賣自己的國家，最後一定會被選民拋棄。但民進黨目前的作為，幾乎變成川普政府的代言人，反觀在野黨站在台灣人民的角度，不斷提出警告和可能面對的風險。

朱立倫強調，他已多次提過匯率戰，「這不是唱衰，是所有財經專家都知道的事實，」央行總裁楊金龍基於職責講這些話，可以理解；但賴總統怎麼變成股市名嘴一樣，也出來照抄央行總裁的講法，還加了一條稱是因為在野政治人物，造成美元暴跌，結果隔天就被韓國央行行長打臉。

朱立倫說，韓國央行行長的講法很清楚，包括日本、韓國、台灣、越南都受到匯率的壓力；如果沒有意外，本周或下周就會收到美國財政部的匯率報告，台灣一定被列為觀察名單，而且是嚴重的觀察名單，韓國上一次才進入觀察名單就承受這樣的壓力，日本、台灣、韓國、越南是必定列入觀察名單的。

朱立倫質疑，也許賴政府的談判代表還沒有觸及匯率，但這個議題和接下來的美債一定在談判的內容當中。台幣快速升值，造成外匯存底一定大量損失，外匯局長昨已承認損失超過1兆元台幣以上，比朝野討論的特別預算還多幾千億元，這都是國家的錢、都是全民的錢。

朱立倫說，民進黨政府這一年除了家暴，一事無成， 打在野黨、打自己人比什麼都行、都狠，對外則是「跪族冠軍」，完全不知道如何因應。朱立倫表示，二戰當時的日本、德國、義大利都是法西斯主義，德國的希特勒、義大利的墨索里尼都是，他們藉民主之名，動用司法手段，消滅在野黨，變成獨裁者，賴總統今天對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事。

朱立倫 匯率 央行

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