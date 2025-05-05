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台農民憂進口萊豬蠶食消費量 本土養豬業面臨崩盤

台灣新聞組／台北5日電
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23噸萊豬叩關，養豬業憂將蠶食台產豬肉消費量。（本報資料照片）
23噸萊豬叩關，養豬業憂將蠶食台產豬肉消費量。（本報資料照片）

23噸萊豬叩關，台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠認為這表示未來將會是200噸、2000噸，預料每年將以3%到5%蠶食國產豬肉消費量，台產豬肉將無法與其競爭。在野黨立委批評賴政府只想政治鬥爭、不顧民食安，行政院長卓榮泰應下台。

張佑誠表示，2021年開放萊豬，2025年第一面萊豬窗戶被打破，台灣不准使用萊劑就面臨不對等競爭，未來台灣豬場可能只剩大企業及大型豬場活得下來。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，政府面對關稅談判也不能犧牲在地產業，若犧牲豬，接下來可能就輪到雞，沒有產業會倖免，若連產地標示和萊豬檢測都無法守住，養豬業可能面臨崩潰危機。雲林縣養豬協會理事長吳英吉說，政府不能罔顧豬農權益和食安，如果無法堅持「不開放美豬擴大進口」，不排除串連全國各養豬協會共商對策，籲請政府務必堅守原則。

彰化肉品市場總經理陳國興說，本土豬要求瘦肉精「零檢出」，但政府對進口豬流向並未嚴格把關，導致部分餐飲業者把進口豬和本土豬混用，無法保障消費者權益；雲林肉品市場總經理黃加安說，歐美不太吃內臟，很可能會加大內臟出口到台灣，加工、滷味等業者也可能採購較便宜的豬內臟，衝擊台灣相關產業。

消基會執行董事徐則鈺表示，針對豬肉產品的標示絕不能讓步，尤其內臟進到小吃店不一定會標示，消費者將變得沒選擇，政府有必要對所有豬肉部位流向查清楚，包含本次這批澳洲豬肉。

國民黨立委許宇甄指出，全國豬肉進口商2020年舉行記者會宣稱「絕不進口萊豬」，政府還出面背書，賴清德總統上任將滿1年之際，進口商就棄守承諾，衛福部及農業部不敢吭聲、賴政府緊閉雙眼當作沒看到，卓榮泰應下台。

卓榮泰 澳洲 賴清德

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