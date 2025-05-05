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美萊豬恐怕擋不住了…學者疾呼：標示來源國不能退讓

記者張文馨、李柏澔／台北5日電
澳洲進口豬驗出萊劑 製表／元氣中心
澳洲進口豬驗出萊劑 製表／元氣中心

美國關稅戰壓力籠罩之際，首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣，專家認為政府恐擋不住美國要求放寬、解除對美豬牛的進口限制的壓力，但即使開放，也要堅持標示來源國，美國武器很多，台灣籌碼不多，不宜太早秀出底牌免得被予取予求。

「今天是澳洲打頭陣，台灣很難拒絕含萊劑的美豬進口，否則會成為另種貿易障礙。」政大國關中心研究員嚴震生認為，要讓美國閉嘴的方式是進口，但要標示來源國。他說，美國卅多年前也施壓台灣開放進口美國火雞肉，曾對台灣肉雞產業產生短暫衝擊，但在市場機制運作下，並未過多影響台灣本土產業，對美豬狀況有可借鏡之處。

嚴震生舉例，當政府面臨進口美豬和對美採購小型核能發電機組壓力時，國內豬農和反核團體要站出來抗議，這可以給政府底氣，讓政府可以對美談判；過去很多社運團體反對的事情，到了民進黨執政就沒有反對，反而讓美方予取予求，實際上這是民進黨政府可以運用的方式。

台大政治系兼任助理教授陳麒安認為，台灣政府恐擋不住美國要求進一步放寬、解除對美豬牛進口限制，但既然擋不住，應可跟美國談交換更多利益或支持；他研判美國總統川普不會只有這一波損人不利己的政策出手，若台灣選擇與美國站在一起，就得思考何時出牌。

陳麒安表示，川普急欲解決各國對美貿易逆差問題，民進黨除了採購美豬牛等產品，也要透過解決美國眼中的非關稅貿易障礙來對美表態，台灣民眾一定會受到這波政策衝擊，政府要如何跟民眾溝通成為下個問題，雖然賴清德總統當前政治聲量不錯，現在是較能承受民意衝擊的時機點，但即便解決美國眼中的老問題，在川普眼中都不算加分。

台灣產業關聯學會名譽理事長、台大農經系前系主任兼所長徐世勳表示，標示是否含有萊劑的確屬於非關稅貿易壁壘，但各國民情不同，台灣民眾對萊劑引發的食安問題比較敏感，未來如果美國施加壓力或雙邊關稅談判，很可能符合殘留容許量標準以下就不必特別標示含有萊劑，但原產地標示是最基本的要求，這是不能退讓的底線。

台灣國際戰略協會理事長王崑義表示，政府先拿含萊劑澳豬叩關來試試看，若民眾反彈沒這麼大，美豬就順勢進口，也不會受到太大關注；只要不背離民進黨政府打造非紅供應鏈的政策目標，賴政府都會照單全收。

民進黨 關稅 川普

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