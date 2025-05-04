美國安顧問換人 學者：對台政策不太可能有重大轉變

前國家安全顧問沃茲。（路透）

美國國安人事地震，原國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）將被提名為美國駐聯合國大使，國務卿魯比歐 （Marco Rubio）暫時兼任國安顧問。學者分析，這波異動不太可能導致美國對台政策出現重大轉變，較大的問題在於魯比歐身兼多職，是否會壓縮他處理台灣相關事務的精力。

美媒1日報導，沃茲日前誤將一名新聞工作者加入美方高層官員的通訊群組對話，其中涉及美軍空襲葉門資訊，引發美國總統川普 （Donald Trump）不滿，沃茲將因此去職，成為川普重返白宮 以來，首位遭免職的高層官員。副國安顧問黃之瀚（Alex Wong）及其他國安會成員也將去職。

沃茲、黃之瀚都被視為川普政府內的友台派人士，這波異動是否影響川普2.0對台政策，引發外界關注。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）主任鄭哲軒（John Dotson）以電子郵件回覆中央社記者提問表示，這波國安人事異動不太可能導致美國對台政策出現重大轉變。

沃茲卸任後，國安顧問由魯比歐暫時兼任。鄭哲軒指出，魯比歐在支持台灣立場上保持一致，不過現在更大的問題可能在於，身兼多職是否會進一步壓縮魯比歐在處理台灣相關事務上的「精力」（bandwidth），畢竟還有許多其他議題也需要他的注意力。

「布魯金斯學會」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）受訪說，觀察誰成為沃茲和黃之瀚的正式繼任人選，將會非常重要。

沃茲先前誤將大西洋月刊（The Atlantic）總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）拉進國安高層在加密通訊軟體Signal的群組中，事件於3月底曝光後引發議論。

華盛頓郵報（Washington Post）3日獨家報導，川普決定將沃茲免職，是因對這位前「綠扁帽」（Green Beret）成員累積的不滿情緒最終爆發。上校軍階退役的沃茲，被視為比川普本人更希望動用軍事力量。

報導指出，沃茲的命運早在3月，他誤將一名記者加入國安高層通訊群組時就已註定。一些高層官員及川普顧問2日表示，新政府上任以來，沃茲就一直與其他高層官員發生衝突，包括在是否對伊朗採取軍事行動等議題上。

報導引述兩名知情人士表示，沃茲也在2月初以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）訪問白宮時，惹怒了川普。他當時似乎認同內唐亞胡認為襲擊伊朗時機已成熟的看法。

其中一位人士說：「沃茲想將美國政策引向一個川普無法感到安心的方向，因為美國尚未嘗試外交解決方案。」

至於未來美國國安顧問將由誰正式接任，「國會山莊報」（The Hill）報導指出，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）、川普的特使威科夫（Steve Witkoff）、總統特別任務大使格瑞納爾（Richard Grenell）等人都是可能人選。