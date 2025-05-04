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美專家：川普應管管台灣 防捲入戰爭

台灣新聞組／綜合報導
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奇維斯「川普應管管台灣」專文內容，提及賴清德（圖）總統就任後，不斷強調台灣主權獨立地位，雖有助鞏固自身支持，卻也增加北京動武風險。（本報資料照片）
奇維斯「川普應管管台灣」專文內容，提及賴清德（圖）總統就任後，不斷強調台灣主權獨立地位，雖有助鞏固自身支持，卻也增加北京動武風險。（本報資料照片）

美國外交政策（FP）雜誌網站，1日刊登華府智庫卡內基國際和平基金會研究員奇維斯專文，題為「川普應管管台灣」，內容提及賴清德總統就任後，不斷強調台灣主權獨立地位，雖有助鞏固自身支持，卻也增加北京動武風險。美國總統川普應仿效布希時期作法，敦促台北克制，以維持台海穩定，以免美國遭捲入戰爭。

2002年時任總統的陳水扁發表「一邊一國」，時任美國總統的布希派外交官出面約束，並直接向中國大陸與全球宣示，美國反對陳水扁的計畫，因為這將惹惱北京、升高緊張，並升高美國捲入戰爭的風險。

曾任美國智庫蘭德公司國際安全與國防政策中心副主任的奇維斯提到，如今台灣再次迎來作風強勢的賴總統。他3月首次將大陸列為「境外敵對勢力」，並推出「賴17條」來防範大陸滲透。北京則迅速回應，進行模擬封鎖與攻擊台灣港口及基礎設施的大規模軍演。

華府雖譴責中國的軍事升級，至今卻忽視賴總統較為隱晦的政治升級。川普政府應及早出手遏止，避免賴誤以為美國的沉默等同默許，進而把美國捲入一場恐為災難性的戰爭。

奇維斯說，自去年五二○以來，賴總統的多項施政，例如將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）的3%目標、實施民防訓練計畫等，值得肯定，但其他舉措不意外地激怒北京。

奇維斯表示，賴總統多次發表言論，明確將台灣定位為與大陸分立的主權國家，程度更勝歷任總統。雖未提出台灣正式宣布獨立，但採取典型的「切香腸」策略，逐步推進，國際間雖不易察覺，兩岸卻心知肚明。

奇維斯說，賴總統的言行或許有助鞏固其支持度，但也提高爆發一場無人樂見的戰爭風險。強化台灣防衛當然重要，但更應避免言語挑釁激怒北京。而賴總統顯然不這麼想，而唯一有能力使他改變路線的，就是美國。

奇維斯指出，台北不該高估任何一位美國總統在關鍵時刻會為台灣採取的行動，若要使賴總統調整方向，川普應明確告訴他：美國反對台灣逐步走向獨立。鑒於一旦爆發戰爭，美國可能承受的巨大代價，這是合理要求。

奇維斯說還寫道，「川習會」時，雙方也可討論彼此對台灣的公開保證。例如美國可表示只要兩岸和平解決分歧，華府將予以接受，並在任何情況下皆不支持台灣獨立，除非雙方均同意。而作為交換，北京當局可宣示並無奪取台灣的時間表，並撤回對台的軍事恫嚇與「灰色地帶」行動。

川普 華府 陳水扁

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