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台灣持有美國公債不減反增 搶進全球第10

記者陳美君／台北4日電
央行總裁楊金龍曾公開說明，央行持有美債部位占外匯存底比重逾8成。（本報資料照片）
央行總裁楊金龍曾公開說明，央行持有美債部位占外匯存底比重逾8成。（本報資料照片）

根據美國財政部國際資本流動報告（TIC）資料顯示，截至今年2月底，台灣持有的美國公債部位不減反增，由今年1月底的2905億美元增至2948億美元，續創歷史新高，擠下瑞士搶進第10名，單月增43億美元。

金融圈主管解釋，美國財政部公布的美債統計是指：「台灣官方與金融機構等合計持有的美國公債部位」，但台灣許多金融機構持有的「美元債券」其實不是「美國公債」，而是美元計價的投資等級公司債、金融債等，只要不是美國「公債」，就不會列計在美國財政部的這項統計裡。

資料顯示，台灣持有美國公債部位在去年9月達到前一波高峰為2911億美元，之後連3月下滑，去年12月落於2825億美元。

今年1月以來，台灣持有美國公債規模持續擴增，去年12月為2825億美元，今年1月增至2905億美元，排名全球11；今年2月再擴增至2948億美元，超車瑞士，成為第10名，前兩月累計增持123億美元。

台灣的中央銀行究竟持有多少美債？近期官方公布的幾項數據落差甚大，令外界如霧裡看花；對此，央行總裁楊金龍曾公開說明，央行持有美債部位占外匯存底比重逾8成，以3月外匯存底5780億美元估算，央行持有美債規模超過4624億美元。

楊金龍先前在立法院透露，外匯存底裡美債占比逾8成，其他為歐元、澳幣等，央行會隨時調整幣別配置比重，至於央行副總裁朱美麗先前表示，外匯存底裡美債占比高達92%，可能是看錯數字。

金融圈高層推估，朱副總裁所稱的逾9成比重，很可能是外匯存底裡持有的「歐美債券」部位，包含美債與其他非美元的外幣債券。

此外，央行外匯存底配置的「美債」不只美國政府公債，還包括美元計價債券；例如，住房抵押貸款融資機構房地美、房利美等發行的美元債券，都不會列在美財部統計的美國公債部位。

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