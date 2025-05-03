陸配戶籍解套 1周收1200件申請 900件除籍證明認定合格

陸委會與海基會2日邀請在台陸配參與母親節關懷活動。陸委會強調，活動與清查陸配戶籍事件無關。（記者許正宏／攝影）

近期內政部移民 署向陸配與陸配二代寄出1.2萬份通知書要求二個月內補繳大陸除籍證明否則將註銷台灣戶籍。在申請開放一周後，內政部昨表示，已收到1200件申請。

內政部政務次長馬士元、移民署代理署長林宏恩昨天上午赴海基會大樓參加母親節 關懷陸配活動，馬士元接受媒體聯訪時表示，目前大概收到1200件左右，它分不同的樣態，內政部會全力來協助，其他的非屬於具結的部分，他們本身就已經取得一個合法證明，讓移民署能夠結案。

馬士元和林宏恩進一步說明，1200件裡有900件，政府認為已經符合具結（以及延後）的資格，但還沒有做最後確認，其他的則包含在申請資格上面會做後續審查等情況。

官員透露，目前申請具結者有663件、延後200多件，另外有300件左右要釐清資格是否符合。林宏恩並說明有些案件在認定上有爭議，他舉例指，比如說陸配要去申請除戶證明，但其老家可能早就被拆掉了，到公安單位去裡面沒有地址了，這種的爭議案件，移民署會收集後持續的「滾動檢討」，再跟陸委會海基會協商怎麼去協助。

對於是否擔心原本給的三個月時間不夠，林宏恩說明，年長者或者偏鄉、行動不便的陸配，會通過服務行動列車、專勤隊去查訪，會「帶文件主動去找他」。此外若是聯絡方式改變，會透過電信業者找出最近的聯繫方式，向受文者電聯、主動作協助。

在上個月移民署寄出陸配除籍證明通知書、引起不少民怨後，陸委會與海基會昨天在海基會公亮廳舉辦關懷陸配活動，現場約近50位陸配與陸配家屬出席，陸委會強調，此次母親節是既定活動，與清查事件無關。

針對近期清查陸配除籍證明，陸委會主委邱垂正澄清，如果在台灣的身分沒有依法完成程序的話，當有人在質疑您在台灣的身分並不完整的話，如何安居樂業？他指出政府發出去14萬張的身分證，補繳回來證明只有13萬份，還有一部分（沒繳），他重申若還未完成，「真的不用擔心」，「只要告訴我們想要放棄，只是現在有很多的不方便，都不用擔心會被除籍的問題」。