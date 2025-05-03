陸配戶籍解套 1周收1200件申請 900件除籍證明認定合格
近期內政部移民署向陸配與陸配二代寄出1.2萬份通知書要求二個月內補繳大陸除籍證明否則將註銷台灣戶籍。在申請開放一周後，內政部昨表示，已收到1200件申請。
內政部政務次長馬士元、移民署代理署長林宏恩昨天上午赴海基會大樓參加母親節關懷陸配活動，馬士元接受媒體聯訪時表示，目前大概收到1200件左右，它分不同的樣態，內政部會全力來協助，其他的非屬於具結的部分，他們本身就已經取得一個合法證明，讓移民署能夠結案。
馬士元和林宏恩進一步說明，1200件裡有900件，政府認為已經符合具結（以及延後）的資格，但還沒有做最後確認，其他的則包含在申請資格上面會做後續審查等情況。
官員透露，目前申請具結者有663件、延後200多件，另外有300件左右要釐清資格是否符合。林宏恩並說明有些案件在認定上有爭議，他舉例指，比如說陸配要去申請除戶證明，但其老家可能早就被拆掉了，到公安單位去裡面沒有地址了，這種的爭議案件，移民署會收集後持續的「滾動檢討」，再跟陸委會海基會協商怎麼去協助。
對於是否擔心原本給的三個月時間不夠，林宏恩說明，年長者或者偏鄉、行動不便的陸配，會通過服務行動列車、專勤隊去查訪，會「帶文件主動去找他」。此外若是聯絡方式改變，會透過電信業者找出最近的聯繫方式，向受文者電聯、主動作協助。
在上個月移民署寄出陸配除籍證明通知書、引起不少民怨後，陸委會與海基會昨天在海基會公亮廳舉辦關懷陸配活動，現場約近50位陸配與陸配家屬出席，陸委會強調，此次母親節是既定活動，與清查事件無關。
針對近期清查陸配除籍證明，陸委會主委邱垂正澄清，如果在台灣的身分沒有依法完成程序的話，當有人在質疑您在台灣的身分並不完整的話，如何安居樂業？他指出政府發出去14萬張的身分證，補繳回來證明只有13萬份，還有一部分（沒繳），他重申若還未完成，「真的不用擔心」，「只要告訴我們想要放棄，只是現在有很多的不方便，都不用擔心會被除籍的問題」。
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