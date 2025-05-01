台又沒收到WHA邀請函 衛福部長：將組世衛行動團

衛福部長邱泰源說，還沒有收到世界衛生大會邀請團，台灣享有高醫療品質，也樂於跟世界各國互動，今年仍會組成世衛行動團，讓國際看到台灣。（記者李青縈／攝影）

今年世界衛生大會（WHA ）即將在日內瓦登場，台灣已經連續九年未受邀，大陸國台辦表示，台灣必須按照一個中國原則處理。衛福部長邱泰源說，還沒有收到邀請團，台灣享有高醫療品質，也樂於跟世界各國互動，今年仍會組成世衛 行動團，讓國際看到台灣。

今年WHA將於5月19至27日在日內瓦舉行，台灣自2017年起便未獲邀。大陸國台辦發言人朱鳳蓮稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，導致「台灣地區」參與世衛大會的政治基礎不復存在。陸委會回應，兩岸互不隸屬是客觀事實，中華民國 有參與國際社會的正當合法權利，中國無權置喙。

邱泰源今早在立法院衛環委員會會前受訪表示，台灣還沒有收到世界衛生大會邀請函。但是台灣過往一直熱烈參與國際間公共事務，而台灣具有高醫療品質，也願意跟世界各國互動、協助其他國家，對於全球人民都應該受到健康照護的目標更能協助，不應該因為政治影響被拒於門外，今年依舊會組織世衛行動團。

邱泰源說，世衛行動團並不著重在地域上的內圍或外圍，只要可以被國際看到，不管在哪個地方，台灣都願意呈現醫療品質，以及關懷其他國家的熱情，過往在日內瓦的世衛行動團往往都是媒體焦點。

另外，隨著女性生育自主權利呼聲，事後避孕藥從處方藥轉為指示藥呼聲愈來愈高；食藥署上周周邀集相關團體開會，研擬參考日本作法，16歲以上女性如有需求，需在藥師面前服藥，且3周後到診所回診。邱泰源強調，目前還沒有共識，仍在溝通中。