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查區桂芝轉發兩岸徵文挨批 梁文傑：是提醒 非文字獄

記者張曼蘋／台北1日電
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立法院內政委員會1日審查國安法部分條文修正草案，陸委會副主委梁文傑備詢。(記者張曼蘋／攝影)
立法院內政委員會1日審查國安法部分條文修正草案，陸委會副主委梁文傑備詢。(記者張曼蘋／攝影)

北一女國文教師區桂芝轉發兩岸徵文比賽活動消息，被陸委會認定涉嫌違反兩岸條例，區桂芝反批「文字獄」。陸委會副主委梁文傑今表示，不是針對個人，區桂芝最近爭議大，是眾所矚目的公眾人物，一轉發訊息就會有人檢舉，是檢舉活動，「檢舉是消息來源、是線索，非查區桂芝本人。」

立法院內政委員會今審查國安法部分條文修正草案，梁文傑會前受訪表示，針對的是和中共黨政軍機構合辦的組織，區桂芝最近言論爭議比較大，一轉發東西就有人檢舉，「檢舉只是我們處理本案之一，不是針對個案。」至於被批文字獄，梁說，跟文字獄沒有關係，很多人不知不覺和多方合作宣傳是陸委會要提醒，每一個個人，尤其是老師都需要注意，是否自己不知不覺幫人家宣傳。

民進黨立委蘇巧慧質詢時也問到區桂芝文字獄一事，梁文傑說，「共讀一本好書」徵文大賽，去年就辦第一屆，今年辦第二屆，行為樣態是違反兩岸人民關係條例、違反黨政軍合作行為，會界定對方合作對象是否為黨政軍機構，以及活動目的跟實際上要達成意圖是什麼？

梁文傑強調，不會所有合作行為都反對，但很多公司名義、團體名義，查到就是跟中共黨政軍合作，且由台灣出版社合作辦理，以舉辦讀書為名，所有報名者就可以列入名單，帶到大陸參加研習營參訪，中共統戰官員出席，會說共同推動和平統一等。

梁文傑也說，並非針對區桂芝個人，區桂芝因為最近爭議比較大，是眾所矚目的公眾人物，一轉發訊息就會有人跟他們檢舉、檢舉活動，是查活動，「對我們而言，檢舉是消息來源、是線索，不是查區桂芝本人。」

蘇巧慧認為，現在外界都說只要跟中國大陸扯上關係，政府就會怎樣，希望政府能講清楚，怎樣行為會危害國家安全，否則消息誤傳不好。對此，梁文傑允諾會注意。

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