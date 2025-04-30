供應鏈重組 行政院前院長陳冲：台灣須拉幫結派卡位

新世代金融基金會董事長陳冲。(記者林澔一／攝影)

美國總統川普 引爆全球關稅戰，提及中美經濟往脫鉤方向進行，對區域經濟的影響，新世代金融基金會董事長、行政院前院長陳冲指出，有一種講法是「天下大亂，形勢大好」。他認為在供應鏈 斷掉，需要重組之時，是台灣的一個好機會，「拉幫結派」是一個可行方向，儘管會很艱難，但台灣必須要這樣做，不然台灣會變成孤島，「尤其在經濟、國際經貿社會裡變成孤島是很可憐的」。

至於政府提出「脫中入北」等口號，和碩董事長童子賢認為，目前產業界表現得應該要比政治界好，台灣的活力不是看政治，市場會比政府聰明。同樣的，川普政策是否延續下去，短則三個月，長則四年任期，政策是好是壞最終會水落石出。他不認為政府力量能大到改變一切，否則北韓 不早就是世界強國。

藍濤亞洲總裁、台灣併購與私募股權協會創會理事長黃齊元談到「脫中入北」，他說，這是很有疑義的想法，全球南方有一百多個國家，但講全球北方是一個更模糊的概念，所以這個提出來就只有「脫中」一個概念。而「入北」，要北到哪個位置，若說北是指西歐國家，但這些民主國家同盟正在與美國劃清界線，顯然脫中入北是一個錯誤方向。

陳冲表示，「脫中入北」是有脈絡的，這個是跟著大國強權走的。南北分立的概念，早在七十年前就已經開始，而台灣自廿一世紀來因經濟發展程度被視為全球北方。既然早已是全球北方一分子，若只是為了對外投資，何必出現入北口號。若為組建供應鏈，因是自然共生關係，應該無須強調脫中。

東華大學公共行政系榮譽教授、陸委會前副主委高長則表示，「脫中入北」僅是個口號，或許是講給美國聽，但美國也未強調要與大陸完全脫鉤。口號可以這樣談，但真正能脫到多少，背後市場力量才是最重要。

他說，這幾年台商對大陸的投資和比重也在減少，這是台商因應美中貿易戰而調整，是市場因素。入北要看當地市場潛力，廠商願不願意投資，環境供應鏈完整性，不是口號式的「脫中入北」就可以達到。