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經長郭智輝認了：台積電在美6廠若完工 供應鏈恐外移

記者鄭媁、林海／台北30日電
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行政院長卓榮泰（右）與經濟部長郭智輝（左）29日赴立法院備詢。(記者蘇健忠／攝影)
行政院長卓榮泰（右）與經濟部長郭智輝（左）29日赴立法院備詢。(記者蘇健忠／攝影)

台積電到美設廠後，外界關注供應鏈外移問題。國民黨立委牛煦庭昨質詢，政府是否有所掌握？經濟部長郭智輝答詢表示，以台積電目前產量，還沒辦法誘使供應鏈移往美國；除非台積電把六座晶圓廠都蓋好，供應鏈才可能過去，「不是現在，可能是七、八年以後的事」。

牛煦庭昨在立法院質詢郭智輝，除了台積電，包含印刷電路板（PCB）和伺服器產業也可能外移，擔心形成破窗效應。郭智輝表示，PCB與ICT產業本來在美國也有設廠，以現在情勢，廠商可能會做調整，在美國需求可能擴大。

牛煦庭表示，多少產業鏈會外移、產值和就業衝擊為何，希望政院可以做好準備；針對那些走不了的產業，其訂單和衝擊如何因應，政府也該多著墨。

行政院長卓榮泰指出，政府與化學原料業者討論過，台積電在美設廠後是否要跟著過去，但如同郭智輝所說，產量不大時，他們還沒去的必要，但產量夠大就得考慮；如果不去，是否會在當地另扶植競爭產業，他們也會做考量，但不是現在就發生，政府都討論過類似問題。

郭智輝表示，這次關稅對產業的評估，影響產業大概5%，約影響12萬5000名就業人口，台灣受影響程度在3%至14%；這是用關稅稅率32%來假設。

至於台積電擴大到美投資是否造成半導體先進技術外流？郭智輝昨接受網路節目專訪時說，台積電技術領先三星、英特爾約四到六年，未來十年內台積電是「一個人的武林」，先進技術不可能外流。此外，台積電到美投資，主要是滿足美國六大客戶需求，但美國生產成本高，美國客戶也會要求台積電持續在台生產，以供應美國以外市場。

台積電 郭智輝 供應鏈

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