陸委會促查兩岸徵文賽 北一女師批：不會治國只會恐嚇

北一女老師區桂芝轉發陸方「徵文大賽」被調查，區痛批民進黨扣「莫須有」罪名，不會治國，只會恐嚇。(本報資料照片)

中華民國 章法學會與福建海峽出版發行集團等陸方單位，合辦第二屆「共讀一本好書」徵文大賽，被陸委會以涉及違反兩岸條例，移請主管機關教育部 查處；北一女國文老師區桂芝昨表示，兩岸一直有很多文化交流，不解為何如此懼怕，批評執政當局「不會治國，只會恐嚇」。

陸委會表示，本案經檢舉涉違反兩岸條例第33條之1與陸方黨政單位之合作行為，已移請教育部查處。提醒師生赴陸前應注意相關風險，對陸方主動邀約應提高警覺，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合陸方宣傳，落入統戰陷阱。教育部昨表示已接獲相關檢舉，將依規定查處。

活動主辦方除章法學會，還有大陸海峽出版發行集團、中國民主促進會福建省委會、福建省全民閱讀促進會、福建省教育學會等。海峽出版發行集團屬福建省屬國有獨資企業，由福建省委宣傳部領導，福建省教育學會由福建省教育廳主管。台灣方面由萬卷樓圖書股份有限公司負責承辦。

章法學會透過官網發布徵文大賽簡章，指「共讀一本好書」徵文大賽是針對兩岸師生共同參與的閱讀與心得創作交流活動，包含教師與大學組、中學組、小學組，師生根據主辦方提供的「海洋文化」主題書單，閱讀後撰寫心得並投稿。投稿參賽師生得由主辦方邀請，前往福建進行研學。區桂芝也在LINE 轉發活動訊息，鼓勵學生參加。

區桂芝昨證實轉傳訊息，指比賽有助提升語文能力和文筆訓練，得獎又有獎金，書單內容也符合中文文學活動；兩岸學術、文化、文學互動非常多批陸委會營造「文字獄」氛圍。

中華民國章法學會說，主辦活動是兩岸本於善意，正常往來文化交流活動，勿過度引申作不必要解讀，讀書是好事、樂事，期待大家多讀書，讓關係更友善，社會更和諧。