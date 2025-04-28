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立院組團訪美 聚焦軍售等4議題 藍綠枱下政治角力

台灣新聞組／台北28日電
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立法院副院長江啟臣（中）27日晚間率團訪美，江啟臣表示，希望爭取對雙方都有利，特別是產業界關心相對較低的關稅。圖左為民眾黨立委林憶君，右為國民黨立委張智倫。（中央社）
立法院副院長江啟臣（中）27日晚間率團訪美，江啟臣表示，希望爭取對雙方都有利，特別是產業界關心相對較低的關稅。圖左為民眾黨立委林憶君，右為國民黨立委張智倫。（中央社）

美國宣布對等關稅政策後，跨黨派立委組成的七人代表團昨天和今天分別出發前往華府，立法院副院長江啟臣和民進黨立委王定宇分別透過新聞稿，說明此行將觸及包含關稅、避免雙重課稅、軍售項目交運和雙邊供應鏈合作等議題；據了解，這場朝野齊打拚的訪團背後，存在藍綠種種政治角力，到出發前都還在較勁。

和過去台灣美國國會議員聯誼會的例行訪問不同，這團從一開始便引發關注，王定宇雖為聯誼會共同會長，卻是單獨邀請所有立委與會，並未提前告知另一位共同會長、國民黨立委柯志恩組團規畫；有立委私下質疑，訪問是一回事，能不能對台灣面臨的高關稅處境有任何助益才是關鍵，不少人擔憂，去或不去都會成為未來的相罵本。

據了解，國民黨團對此事高度關注，既不敢輕忽這趟訪問，又怕會期中出門會成為本周朝野攻防的破口；柯志恩雖然鼓勵國民黨立委參加，以平衡訪團對美傳達的意見，但她自己沒報名參加，而是由擔任聯誼會榮譽會長的江啟臣出馬。

此跨黨派訪問團原本報名至少17人，到最後精簡為7人，還要講究政黨平衡與和諧，人數上要對稱，背後原因包含出國遊說不是人多就有用之外，立法院也還在會期中，要隨時避免對方突襲，加上全國大罷免活動如火如荼，外委會召委沈伯洋自己就是罷免國民黨立法院黨團總召、花蓮立委傅崐萁的關鍵推手。

這種朝野對立氣氛，就算出了國門會彼此克制，也會在談論到某些政治議題時「告洋狀」。相對地，美國也在藍綠中求取平衡。美國在台協會（AIT）前一天發出歡迎立法院副院長江啟臣率團訪美的訊息後，隔兩天再貼與國安會秘書長吳釗燮的會面照，底下網友湧入混戰，好不熱鬧。

無論台美國會關係多好，哪怕與川普政府官員保持聯繫，但從對等關稅掀牌之後，台灣連情緒勒索都沒有資本，只能動用一切可用力量，爭取台灣最大利益。美國國會對行政部門向來有一定影響力，但在川普治下一切難說，從務實面看，這趟訪問只能盡人事聽天命。

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