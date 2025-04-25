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觀察站／「自己滅火」 俞大㵢道盡台美外交殘酷現實

記者 屈彥辰
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台駐美代表俞大㵢。（本報資料照片）
台駐美代表俞大㵢。（本報資料照片）

「保護家園是台灣的責任，台灣會自己滅火。」這句由台駐美代表俞大㵢口中說出來，短短幾字，似乎道出了台美關係如今現實輪廓。

俞大㵢這一段被譏為「自己滅火說」的發言，雖然語氣溫和，卻道盡台灣在川普政府上台後的無奈；面對大陸軍事威脅，情勢日益升高，美國作為台灣最倚重的盟友，川普的對台立場不比前朝，始終模糊不清。

然而，台灣長年親美，已然沒有回頭路。從高價軍購、增加國防支出，到台積電赴美設廠，將全球最具戰略價值的晶片製造廠輸送到美國，民進黨政府可謂梭哈，奉上台灣的重要籌碼。

民進黨向美國稱臣納貢的結果，換不來安全保障，卻換來台灣必須自立自強；連川普這樣口無遮攔的狂人，碰到台海議題都變得三緘其口，不敢透露半點立場。

這不禁令人質疑：台灣對美國而言，究竟是夥伴？還是朝貢國？當台灣為了取悅美方，主動配合其全球產業布局與軍事防衛需求，反過來卻連一紙具體安全保障都爭取不到，這難道不是自我喪權辱國的最佳寫照嗎？

「自己滅火說」之所以格外引起關注，是因它揭開了長久以來政府不願面對的現實：台灣早已耗盡在外交和戰略上的選項，卻未獲得對等回報。

當台積電赴美、國防預算大幅傾向對美軍購、兩岸溝通全面中斷時，台方的國際處境卻愈來愈被動，對美高度依賴的外交國防策略使台灣落入被動陷阱。美國不中斷與中國大陸交流，台方卻在兩岸交流之路上愈走愈窄，對美依賴加劇，形成我外交戰略的惡性循環。

俞大㵢或許只是誠實說出了外交體系內部已知的苦果，台方對美國的期待是否過高？台方真的準備好自己滅火了嗎？或者說，在美國始終不願承諾協防的現實下，台灣是否應該重新思考戰略自主與多元外交的可能性？

台灣不能做大國間的棋子，也不該屈居貢獻者，忙著埋單強權開出的各式條件。政府一手將國家核心利益悉數奉上，這不僅是戰略失衡的結果，更是中華民國國格與自信一步步被削弱的過程。

若台方不重新找回對國家安全與外交策略的主體思維，不論再多的朝貢與配合，未來台美關係恐怕只會更趨單向。而台灣，除了自己滅火，將一無所有。

俞大㵢 川普 台積電

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