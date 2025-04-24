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賴清德想過境美國？涉外人士：美方恐盼台灣不要問

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美台關係示意圖。(本報資料照片)
美台關係示意圖。(本報資料照片)

普總統即將執政百日，賴清德總統也將執政滿一年，賴清德總統會不會選擇在520之後出訪、過境美國，成為美國華府圈討論的話題之一；有涉外人士對此分析表示，在這樣混亂的時局中，美方態度恐怕是，拜託先別問。

賴清德總統去年11月底展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，訪問台灣太平洋友邦，期間過境美國夏威夷；據了解，當時賴清德總統原有意訪問台灣中南美洲友邦、過境美國本土，不過由於時機點正值美國總統大選之後，美方政局不明，最後才改變行程。

據悉，賴清德總統今年520、執政滿一年後，期待能夠再次出訪友邦，並過境美國本土，然而情勢並不樂觀。

有涉外人士評估說，賴清德總統當然希望過境美國，但現階段恐怕沒有那麼容易，尤其台美之間正面臨關稅貿易談判，再加上台灣國防支出能否達到美國預期的問題，涉外人士認為，有太多事情正在發生，「這是個艱難的時刻。」

該涉外人士表示，雖然川普政府內現在有很多挺台的官員，不過川普仍是做最後決定的人；正值美中貿易戰之際，川普必須考量到，如果讓賴清德總統在此時過境，中國會做出什麼樣的反應，有沒有可能激化美中矛盾？

涉外人士說，在他觀察來看，美國釋出的訊息傾向，「拜託不要問，因為你們不想被拒絕，而我們也不想拒絕你；拜託不要問，因為你們不會喜歡最後的答案。」

而他也認為，美方可能讓台灣碰軟釘子，如提出讓賴清德總統再次過境夏威夷，台灣就可能因為面子問題，知難而退。

帕米爾諮詢公司資深顧問John Tai則認為，美國總統過去非常仰賴其幕僚團隊，聽取其專業意見，但川普不是傳統上的總統；川普對特定議題有想法，未必會聽從專業幕僚的建言。

賴清德總統能否過境美國，John Tai認為，很大部分取決於川普對這件事有沒有定見。

美商亞洲集團（The Asia Group）資深副總裁馬翊庭（Tiffany Ma）認為，川普政府上台後非常關注西半球，有利於賴清德總統出訪中南美洲；不過，馬翊庭認為，在廣泛的美台關係上，現在還看不到川普對台灣釋出很大的善意，不像第一任總統的時候，還與前總統蔡英文通話。

馬翊庭評估說，如果美台在貿易談判上有好的結果，將有助於美台接下來的互動，包括賴清德總統過境美國。

賴清德 川普

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