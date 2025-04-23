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黃國昌拜會AIT處長 盼台美加快談判

記者林銘翰、唐筱恬、張文馨、蔡晉宇、黃婉婷／台北24日電
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民眾黨主席黃國昌（左）拜會美國在台協會處長谷立言（右）。(取材自民眾黨臉書)
民眾黨主席黃國昌（左）拜會美國在台協會處長谷立言（右）。(取材自民眾黨臉書)

民眾黨主席黃國昌本周拜會美國在台協會（AIT）處長谷立言，分別就國防、關稅及共諜案三大議題交換意見。黃國昌表示，企業最害怕不確定性，尤其是長期仰賴出口的中小企業，希望台美加快磋商步調，建立透明且開放的談判機制，納入台灣國會與民間的意見，真正促進雙方福祉。

民眾黨昨天透過臉書表示，黃國昌本周與谷立言進行長達1小時會談，雙方就國防、關稅及共諜案深入交換意見，民眾黨也明確表達台灣未來安全與發展的立場，並感謝美國長期對台灣民主的支持。

立法院跨黨派訪美團將在4月28日出發，赴美進行外交遊說，原本名單有17位立委參加，近日縮減成7位，仍由立法院副院長江啟臣與台美國會議員聯誼會長王定宇領軍。

針對台美談判何時再度啟動，行政院長卓榮泰昨天表示，台灣在美國優先談判行列，台灣已備妥談判方案。立委質疑政府一味依靠美國，就算不報復，也不等於該全面投降，卓則強調，台灣不會向任何國家投降。

立法院昨天繼續施政總質詢，無黨籍立委高金素梅質詢時提及美國對等關稅議題，她批評政府錯估情勢，只會順從美國，反觀新加坡總理黃循財公開宣示對美感到失望。她認為，美國川普政府的所作所為，懷疑美國是必要的。美國對等關稅對台灣人民是場災難，即便不報復美國，也不等於就該全面投降。

卓榮泰澄清，政府並未錯估形勢，台灣也不會向任何一個國家投降。行政院早在4日記者會針對美國新關稅政策說過，這是不合理的計算公式，一定會提出嚴正反映，且政府也不會採取報復作為。

關稅 黃國昌 民眾黨

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