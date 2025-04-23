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黑白集／府前大反共 府內護匪諜

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國安會秘書長吳釗燮(圖)擔任外交部長時的助理何仁傑，涉共諜案遭收押禁見。(本報資料照片)
國安會秘書長吳釗燮(圖)擔任外交部長時的助理何仁傑，涉共諜案遭收押禁見。(本報資料照片)

立院司委會就共諜案舉行專案報告，被滲透的國安會秘書長吳釗燮率員缺席，辯稱「依憲法慣例不宜」。依法，涉及國安公務人員須接受特殊查核，吳釗燮卻無視法律，對貼身九年的共諜秘書何仁傑放水。綠營在總統府前高唱反共罷藍委，舞台後的總統府卻有匪諜窩藏。

側翼網紅歌頌大罷免遊行，稱台獨旗和國旗並列，象徵反共團結全台，令人感動。但再怎麼感人，也比不上國家情報頭子和貼身共諜的雙向奔赴。吳釗燮與何仁傑朝夕共處九年，進出國安會、總統府和外交部，心煩時常相偕登頂樓吞雲吐霧互訴心情。紅綠交融，比國旗、台獨旗並列，更驚人心魄。

吳釗燮對何仁傑推心置腹，東窗事發後，僅悄悄辭退，未依法舉報，還參加何母告別式。八炯之流宣傳反共，鼓勵陸配之子「大義滅親」。對比之下，吳釗燮對何仁傑卻頗感情用事，以私害公。

賴清德從副總統時期就重用的諮議吳尚雨，也被滲透赤化。吳尚雨入府工作，也不曾接受特殊安檢。賴吳製造國安破口，導致機密外洩，難道不該依國安法追究罪責？

民眾黨去年提案加重洩密敵對勢力的罪刑，但民進黨以「另有通盤考量」為由杯葛；顯見賴清德早未雨綢繆。而今，連調查局都被指派偵辦藍營「組織犯罪」，賴總統大可安心捂著共諜窩喊反共。

賴清德 民眾黨 罷免

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