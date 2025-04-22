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美媒：美若輸貿易戰失經濟實力 恐難阻解放軍攻台

編譯盧思綸／綜合22日電
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美媒指川普政府自詡對中國大陸貿易戰占上風是錯誤觀點。（路透）
美媒指川普政府自詡對中國大陸貿易戰占上風是錯誤觀點。（路透）

大西洋月刊（The Atlantic）20日刊登「假如中國贏得貿易戰」專文指出，川普政府自詡對中國大陸貿易戰占上風是錯誤觀點，一來美國經濟仰賴大陸商品是一大弱點，二來中方汲取2018年經驗，有備而來，美國若把握傳統盟友還是有贏面，可惜川普現在並非如此。一旦美國輸掉貿易戰，對解放軍武力犯台的經濟制裁將失去嚇阻力。

這篇文章指出，川普目前的對中策略可能強化中國的地緣政治地位，助長北京軍事氣焰，並削弱美國的全球影響力與經濟實力，幾乎接近輸掉貿易戰。

美國財政部長貝森特日前表示，「我們對中國的出口僅為他們出口到美國的1/5，所以他們注定輸。」但這樣的說法反倒說明美國對中國商品的依賴。對大陸企業來說，失去美國市場固然造成傷害，但問題相對容易解決，大陸可將部分出口轉向歐洲與東亞，也可透過對內消費補貼刺激國內需求，並資助企業保持營運。

這項優勢是中國多年來謹慎布局的成果。多位中國觀察家表示，川普2018年首度掀起貿易戰，北京意識到必須隨時應戰。此後中國大量投資能源、農業、半導體等關鍵產業，減少對美依賴，同時推動內需並開拓非美市場。

北京同時也打造了經濟反擊武器庫，包含已宣布禁止出口多種稀土金屬；企圖造成汽車、手機與軍事工業供應短缺等。若情勢升級，北京可能會禁止蘋果與特斯拉等美企在大陸市場營運。而終極手段則是「債務核彈」，中國是美國第二大外債持有國，一旦大舉拋售美債，恐導致利率飆升、投資人恐慌，甚至觸發金融危機。

儘管挑戰很多，專家普遍認為若美國採取正確戰略仍有贏面。如果美國能與歐洲、北美與東亞盟邦聯手，集體切斷與中國貿易往來，同時彼此深化經貿關係，不僅能重創中國，也能降低自身損失。但這需縝密規畫與長期動員。

川普的作法幾乎背道而馳，他沒有團結盟國，而是不斷威脅、交惡、加稅。即便現在突然改變方向試圖建立「反中聯盟」，恐怕為時已晚，哪個國家願為不講信用又常出爾反爾的「盟友」承擔經濟代價？

川普 貿易戰 特斯拉

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