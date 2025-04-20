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防遭洗人口 台增港人赴台觀察期 審查居留時間可能拉長

記者賴錦宏／台北21日電
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台灣陸委會主委邱垂正表示，針對港澳人士在台居留將制定「長期居留」制度，不僅提高安全門檻，同時提供新選擇。（記者賴錦宏／攝影）
台灣陸委會主委邱垂正表示，針對港澳人士在台居留將制定「長期居留」制度，不僅提高安全門檻，同時提供新選擇。（記者賴錦宏／攝影）

台灣陸委會主委邱垂正昨日表示，香港局勢不斷變化，人口結構遭中國刻意「洗人口」，政府針對港澳人士來台居留將提高安全門檻。除了將設計「長期居留」制度外，審查「居留」與「定居」的時間也可拉長，並增設國安觀察期，確保人流管理。

邱垂正昨日參加「台北科技盃愛地球公益路跑」時表示，許多港人未必想申請定居台灣，只希望可因工作能自由進出往來，因此將設計「長期居留」制度，供申請者取得個人工作簽證；（政府）在審查「居留」與「定居」的時間也可拉長，增設國安觀察期，確保人流管理，對港人是一個新選擇，對台灣也多了安全保障。

他重申，中共對台灣的統戰、滲透、分化，可說是無所不在、無孔不入，政府積極防衛，加強安全查核，同時也加強國安法治，建立民主防衛機制。

昨日活動由內湖科技園區發展協會主辦，邱垂正表示，內湖科學園區有許多廠商經常需前往中國出差，他藉此活動宣導民眾，赴陸港澳前上網登錄，以確保人身安全。他表示，有登錄就有保障，多做一分安全準備，赴陸就無後顧之憂，讓政府可及時協助。

海基會昨日也在現場設攤，向參加活動的民眾宣導赴中國人身安全風險及應注意事項，提醒民眾審慎評估赴陸風險。

據陸委會統計，自2024年1月1日起至2025年3月31日，已接獲82名台人赴中國遭不當留置案件，其中，失聯者9人、遭留置盤查者17人、遭限制人身自由60人，且依據國安局資訊，國人赴中國遭盤查案例倍增，希望提高國人赴中國旅行風險意識，應對中國藉兩岸交流對台灣升高各式威脅。

工作簽證 香港 中共

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