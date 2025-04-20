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民進黨應對美關稅議題 民調：46.7%不滿 僅34.3%滿意

台灣新聞組／台北20日電
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趙少康在臉書粉專表示，國際局勢嚴峻，台灣卻還在忙著大罷免跟反惡罷。（本報資料照片）
趙少康在臉書粉專表示，國際局勢嚴峻，台灣卻還在忙著大罷免跟反惡罷。（本報資料照片）

美國總統川普4月初宣布對等關稅稅率衝擊全球。民意調查基金會18日公布最新民調，46.74%的人不滿意民進黨處理關稅議題的表現，滿意的比率只有34.37%。

該民調也針對各黨政治人物處理川普新關稅議題，調查滿意度，在民進黨方面，分別為賴清德總統37.23％、行政院長卓榮泰33.64％、民進黨立院黨團總召柯建銘23.98％；國民黨方面，則是立法院長韓國瑜40.49％、媒體人趙少康33.34％、國民黨主席朱立倫25.26％；民眾黨方面，民眾黨主席黃國昌34.51％、民眾黨前主席柯文哲20.73％、民眾黨立委黃珊珊19.77％。其中韓國瑜居冠，黃珊珊則是墊底。

趙少康在臉書粉專表示，在川普政府高關稅下，各國檯面下的合縱連橫暗潮洶湧。國際局勢嚴峻，台灣卻還在忙著大罷免跟反惡罷。丁庭宇教授、戴遐齡主導的民意調查基金會18日公布最新民調，46.74%的人不滿意民進黨處理關稅議題的表現，滿意的比率只有34.37%。

趙少康表示，民進黨把「疑川」、「疑美」的人一律打成「中共同路人」，但是這次調查，兩岸事務以及新關稅問題上，有高達72.57%的人不信任川普，信任的比率只有16.1%。不只台灣人認為川普不可信任，就連美國內部都有超過半數的人不信任川普，歐盟也是。

趙少康說，有57.34%的人認為，政府應該要求台積電暫停赴美投資計畫，不要一下子就棄甲曳兵，這是他最早提出的主張，當時被民進黨側翼、綠媒嘲諷，完全就是不顧台灣利益的政治鬥爭。他認為，台積電斥資千億美元到美國投資，原本就是台灣的籌碼，應該跟美國邊談邊讓，政府不能一次全部雙手奉上，讓自己手上完全沒有談判籌碼，只能任由川普宰割。

一起評論這次民調的國民黨前立委鄭麗文則示警，處理川普新關稅議題的各政黨政治人物，只有立法院長韓國瑜的滿意度高於不滿意度，其他藍綠白政治領袖都是不滿意度比滿意度高，暴露了台灣社會對政治領導人嚴重缺乏信心，在面臨歷史考驗的重大時刻，缺乏強而有力的領導人可以凝聚全國共識，讓人民能安心跟隨領導人共赴國難，是台灣很大的危機。

川普 關稅 民進黨

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