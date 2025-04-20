論關稅戰對台衝擊 台商總會理事：1-2年後影響消費 但房價難跌

台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰稱，他認為中美貿易談判，最後大陸一定會是贏家。(特派記者黃雅慧／攝影)

台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰20日在「兩岸基層民生發展交流會」活動期間受訪表示，估計關稅 戰在一兩年後慢慢影響到台灣整個消費，但目前台灣資金充足，房價要下跌不容易。

賴正鎰說，關稅戰絕對會衝擊到台灣消費，因為成本增加很可能帶來通膨。雖然目前對台開出32%關稅率，但他預判不會那麼高，最後或許在10％以下或在15%左右，衝擊比較低。但仍會影響到台灣內需，影響到台灣房市，目前不會立刻反應，可能會在一兩年後才會慢慢影響到整個消費。

賴正鎰說，台灣目前超額儲蓄17%，有新台幣4.5兆元的餘額，表示台灣目前資金充足，在所有成本大幅上漲時，房價下跌不容易，蛋白區可能會有所影響，應該在這一波應該影響力是比較小的，不用過度擔心房價會下跌。

賴正鎰表示，近來全球貿易局勢波濤洶湧，美國對全球的貿易所有的出口國家課徵關稅，新關稅政策可能會帶來對全球的貿易重新洗牌。台灣在新波貿易戰中仍逃不了美國對台灣關稅影響，所以兩岸要維持穩定的貿易關係，才不會影響台灣未來整體的發展。

對於在陸台企近期正考慮出口轉內銷，賴正鎰表示，台商的挑戰在於銷售通路，以及銷售管道經驗比較不足，但他認為可以找專業人士解決。他並說，如果產品有競爭力就不怕競爭，但要學習運用網路行銷，如抖音直播帶貨等。

賴正鎰稱，自己的集團在浙江金華投資了人民幣70億元建造一個綜合商業文化藝術中心，去年已經正式開幕營運，他也宣告繼續準備在浙江投資，因為「看好未來發展的潛力。」

然而中國房地產 市場近期還處於低迷中，賴正鎰說，現在中國政府大力鼓勵消費房地產、拉動房地產，房地產今年已經漸漸在恢復在復甦中，所以建材成本會下降，「所以房地產在大陸絕對是今明兩年，如果再不進場一定會後悔。」他說。

賴正鎰指出，台灣的觀光 要能恢復，缺的就是大陸的觀光客。他期許，兩岸盡快能夠開放觀光客以及自由行旅遊，能夠恢復到2015年兩岸交流的最高高度，回到高峰赴台418萬人次，兩岸能有71個對飛城市，每周290個航班，47個試點城市等。

他提及浙江目前正在發展高科技的創新產業，也希望台灣在精密機械、半導體等領域的專業技術，能夠提供兩岸在高科技製造領域的深度的合作，這不才是不僅是產業的升級，更是基層民生發展的需求。當高端製造業發展起來之後，更多的就業機會將會惠及兩岸的人民，進而提升人民的生活質量。

賴正鎰指出，川普對大陸課徵最高達245%的關稅稅率，對民生影響很大，但他有信心，並認為中美之間貿易談判，最後大陸一定會是贏家，應該會把整個生活民生的影響降到最低，「我會非常有信心。」他說。

他說這信心來自於幾方面：一方面大陸內需市場大，「只要全體國民對於消費上建立在國內，大家來消費，那麼我想可以讓大陸的所有的企業生產出來的產品能自給自足」；另一方面，外銷市場也並非只有美國而已，還有世界各國，如果可以由大陸組建全球低關稅、免關稅聯盟，一定可以將影響降到最低。