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宋洪南京會 宋濤批台獨必定失敗 洪秀柱：如高空走鋼絲

特派記者黃雅慧／南京報導
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國民黨前主席洪秀柱。（本報資料照片）
國民黨前主席洪秀柱。（本報資料照片）

大陸國台辦主任宋濤17日傍晚在江蘇省南京市與國民黨前主席洪秀柱會面，宋濤稱台海局勢複雜嚴峻，兩岸同屬一個中國，「我們有充分的信心和能力來應對台海形勢和外部形勢的變化」。

洪秀柱此行南京目的有二：一是慶祝紀念抗戰勝利80周年，二是紀念孫中山先生逝世100周年。

宋濤在金陵飯店會見洪秀柱，他首先轉達大陸國家主席習近平對洪秀柱的親切關注。同時指出，當前世界百年未有的大變局在加速演進，台海的形勢複雜嚴峻，但是兩岸同胞一家人走親走近的共同願望沒有改變，兩岸都是中國人的基本法理事實沒有改變，祖國統一的大勢，沒有改變。

宋濤表示，民進黨當局盲目堅持台獨立場、倚外謀獨，搞台獨挑釁賣台引戰必定失敗，台獨分子必遭懲處。他並強調，「我們願意在堅持一個中國原則和九二共識的基礎上，與台灣同胞一道維護台海和平，推動兩岸的交流合作，深化兩岸融合發展，共同推進祖國統一大業和民族的偉大復興。」

洪秀柱稱，台獨在台灣等於一個人在高空走鋼絲，並稱台獨分子走絕路不要拖2300萬人一起下水。她說，今年是抗戰勝利80周年，兩岸都有抗日經驗，台灣因為清朝馬關條約割讓給日本，台灣並因此抗日20年，她反問，「台灣如果不是中國的，那麼清朝中國怎麼割讓台灣呢？」

國民黨 習近平 民進黨

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