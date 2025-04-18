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宗教等團體赴陸須填報 立委：先檢討府院黨被滲透

台灣新聞組／綜合18日電
賴清德總統要求內政部建立宗教團體赴陸交流揭露制度，內政部長劉世芳（左）表示設置公開專區主要是在第一時間協助國人，因應赴陸交流可能面臨風險。圖為劉世芳18日到立法院備詢。(記者曾吉松／攝影)
賴清德總統要求內政部建立宗教團體赴陸交流揭露制度，內政部長劉世芳（左）表示設置公開專區主要是在第一時間協助國人，因應赴陸交流可能面臨風險。圖為劉世芳18日到立法院備詢。(記者曾吉松／攝影)

賴清德總統先前要求內政部建立宗教團體赴陸交流揭露制度，「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」昨啟用，宗教團體、社會團體與人民團體都列入，將公開揭露名稱、赴中日期、地點及目的事由等。另各級民選地方公職人員赴中資訊揭露平台近期也將上線，適用對象有1萬多人。

台南知名宮廟的董事長認為「政治是政治、宗教是宗教」，全台許多宮廟並不清楚兩岸交流資訊登錄及公開系統的填報細節，恐會造成宗教文化交流的壓力。新北市三重先嗇宮董事長李乾龍則說，以往去大陸謁祖與宗教交流都是光明正大坦坦蕩蕩，「是從事宗教活動，不是參加政治活動」，被說成統戰，實在是沒有必要，以前沒有相關規定，現在有了，他非常支持揭露，一切按照規矩來，也可以避免被抹紅。

國民黨立委馬文君質疑，民進黨政府高層周邊一直爆發共諜案，府院黨都有，這非常嚴重，民進黨應該要先審視這些人為什麼這麼容易被收買？花錢建立這個平台，為什麼要登記？人家又沒有犯錯，更何況共諜會自己說自己是共諜嗎？民進黨政府根本沒有畫對重點。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，立委怎能向行政部門報備，這是嚴重破壞憲政體制。

內政部長劉世芳昨出席內政部部務會報會後記者會表示，這次啟用「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」，包括宗教團體、社會團體與人民團體都列入，設置公開專區主要是在第一時間協助國人，因應赴陸交流可能面臨風險，鼓勵主動完成行程資訊登錄。

內政部資訊服務司長黃國裕說明，該專區提供登錄與查詢功能，目前已有21筆公開資訊，填寫欄位約15個，約30秒內就可登錄完畢，其中會公開揭露包括團體類型、團體名稱、赴中交流日期、地點及目的事由；人數、聯絡人、中方緊急聯絡人、領隊姓名、聯絡方式則不會揭露。

至於沒有填報的團體是否會有相關管控機制？劉世芳直言，「沒有，目前採鼓勵為原則」，在宗教司登記立案的團體約1萬2000多個，沒立案的團體更多，如果團體願意，登錄為社會或人民團體都可以，重點是讓大家知道在中國大陸基本軌跡。

另外內政部也規畫各級民選地方公職人員赴中資訊揭露平台近期將上線，鼓勵其將相關行程資訊提供服務機關或鄉（鎮、市、區）公所登錄在公開專區。

鄭英弘說，目前已規畫差不多，近期會上線，也會行文給地方政府，他表示「鼓勵為原則，沒有罰則；真正需要罰則申請制度是陸委會管控，像是民選縣市長等」。

內政部 民進黨 賴清德

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