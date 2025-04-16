美台將關稅談判 卓榮泰：加碼美債也在選項內

立法院總質詢，行政院長卓榮泰（左）、央行總裁楊金龍（右）針對美債問題提出說明。(記者邱德祥／攝影)

美國總統川普祭出對等關稅 重拳，各國把握90天緩衝期與美方交涉，盼降低衝擊。行政院長卓榮泰 指出，已備妥策略方案，隨時準備啟動向美方提出期待，達到雙方貿易平衡；至於是否有意擴大持有美債，他說，內部有準備，很多選項都列在裡面。另外，立委憂心開放美豬、美牛是否會成為談判籌碼？農業部長陳駿季昨日在立法院答詢時強調，目前並沒有說要把農業的議題推到第一線去跟美方談判，「我們絕對不會犧牲了農民的權益，當作籌碼」。

卓榮泰提到，美台已有首次視訊會議的正式接觸，現在隨時準備啟動，帶著已經備妥的策略方案，向美方提出台灣的期待，希望更能夠真正達到雙方的貿易平衡，有助台灣產業安定。

國民黨立委涂權吉關注台灣是否考慮加碼持有美債，卓揆說，只要基於國家、產業最大利益和維持國家競爭力原則，任何採購、投資都可以談，台灣也持有相當大數量的美債，至於美債部分是否談到，「內部有準備」，很多選項都列在裡面，包括稅率如何談判等都有準備。

外傳美國可能逼迫外國債 權人將所持美國國債，換成100年期零息債券，以減輕美國的債務負擔。中央銀行總裁楊金龍昨天說，如果真的這樣轉換，相當於「美債的倒債」，美國恐怕會因此發生金融上的混亂、金融危機。

由於美方目前針對中國大陸仍課徵145%的對等關稅，民進黨立委王美惠憂大陸產品趁機利用台灣「洗產地」，卓揆則稱，絕對嚴厲取締，「台灣不能成為世界貿易的破口」；他也提到三道防線，包括事前預防、事中嚴格審查、事後若有不法就嚴懲，也會要求主管部會有效執行。

經濟部表示，已建立監測系統追蹤貨品量的變化，避免高稅率國家貨品流入台灣，並將勾稽自美國課徵高額關稅國家進口的產品與出口美國產品，以及特定貨品或廠商是否有異常進出口情形。同時建立高風險廠商名單，請海關加強查驗。

財政部官員則說，若查獲廠商未依規定標示或標示不實，將移送經濟部依貿易法裁罰，最重可罰300萬元台幣或禁止一年輸出入。

對於立委憂心開放美豬、美牛，行政院長卓榮泰則說，每個國家，不論是在工業或農業，都有屬於自己國家的敏感產業、敏感產品，都會基於保護敏感產品，用國家的角度來思考。

卓榮泰表示，台灣去年對美方輸出比較多，造成逆差，美方會要求台灣盡量平衡這個逆差，台灣採行的方法會用大的投資、大的採購來平衡。至於較為敏感的產品，基於雙方共同的利益，不分工業部門或是農業部門，都會進行各個產業不同的評估，農漁民是優先保護的對象。