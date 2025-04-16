童子賢：別因關稅 擾亂其他市場布局

台灣玉山科技協會理事長童子賢表示，美國是很重要的市場，但美國不是全世界，不要因為目前關稅政策，擾亂其他市場的布局。（記者吳凱中／攝影）

針對美國關稅 議題，台灣玉山科技協會理事長兼和碩董事長童子賢形容，目前美國關稅一周有三到四次變化，所以還不明朗，但他深信台灣經濟體質不錯，台廠應變能力也很好。他說，「美國是很重要的市場，但美國不是全世界」，不要因為目前關稅政策，擾亂其他市場的布局。

童子賢昨出席勤業眾信與台灣玉山科技協會共同舉辦的2025 Ecosystems & Alliances高峰會論壇。談及關稅政策，童子賢說，「這波好像颱風或龍捲風一樣」，但台灣經濟體質相對好一點，從外匯存底到儲蓄餘額資金等都很充裕，是台灣面對目前變局的底氣。

他表示，美國關稅再怎麼變，也許最快一個月，慢則兩、三個月之內，「有一些東西應該就塵埃落定了」，可以到時候再來看看如何因應。

宏碁 集團創辦人施振榮昨回應關稅問題則說，他認為關稅問題大家都一樣，對於某些客戶市場不得不依賴的產品，台灣企業仍有主導權，建議企業保持冷靜、不須過度反應，畢竟若在美國生產產品也是虧本，台商完全可以選擇不做這樣的生意。

晶華董事長潘思亮表示，景氣目前並不明朗，但是預估除了全面性的10%關稅以外，最終台灣可以找到有利的出路，目前看來第2、3季會有些壓力，但今年還是會不錯。他說，川普 是企業家，絕對不想看到美國經濟嚴重衰退，未來3個月會針對主要貿易夥伴達成協議，預估會有很多利多推出，現在大家都關注在負面影響，如果有利多就會穩住全球信心，但如果3個月都沒有達成任何協議，那就會是全球蕭條，會影響各行各業。