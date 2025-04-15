深化脫中入北 教育部將編國家認同教材 鄭英耀：一邊一國毋庸置疑

立法院教育及文化委員會14日邀請教育部長鄭英耀列席報告業務概況並備質詢，他表示國家認同將編入教材。（記者曾吉松／攝影）

賴清德 總統肯定學者「脫中入北」論述引發各界議論，但教育部 長鄭英耀14日表示，教育部已經召集社會學科教師編撰教材，內容包含國家認同、識讀中國威脅等，盼暑假前開發完成，給學生正確史觀、資訊，而不是被混淆的概念。

本報系聯合報報導，立法院教育及文化委員會昨日邀請教育部長鄭英耀列席報告並備質詢。近期北一女中教師區桂芝言論引發爭議，立委林宜瑾表示，尊重區老師的民族及國家認同，但接到關心教育的家長擔心孩子的認知會受到影響。

鄭英耀表示，加強中小學生的國家認同，愛護、守護自己生存的地方，是教育人最基本的。在文化上可以有偏好，但身為教育工作者，必須遵循教育基本法秉持教育中立。

此外，近日數所大專校院學生在校園內擺攤支持大罷免引發討論，鄭英耀昨受訪時指出，大學校園需謹守中立態度，但學生的言論自由、公民活動應給予尊重。

有記者問，「台灣是主權國家」是否合乎憲法？是否認同「台灣中國、一邊一國」？鄭英耀正面回應，台灣是一個主權國家，叫做中華民國 ，「台灣中國、一邊一國」也是毋庸置疑的。

台北中國時報報導，在野立委批評，教長說出「一邊一國」，明顯違反中華民國憲法，新增識讀中國威脅，只會增加對立、走向戰爭。

民眾黨立委劉書彬說，「台灣、中國，一邊一國」的說法嚴重牴觸憲法，會導致陸委會成為失職、無用單位，教育部長作為百年樹人、台灣教育根基重要推手，須維持中立，不應只有政治意識型態。

至於編寫識讀中國威脅教材，劉書彬認為，若要新增識讀中國威脅，要怎麼切割「中國」與「中國共產黨政權」？重點應是兩岸關係要和諧，而非增加對立、走向戰爭，昨天許多綠委質詢教育部時，頻頻把教育政治化；他奉勸部長「真的要小心，別被隨意帶風向」。

報導說，區桂芝表示，她所謂的「中國」就是「中華民國」，請民進黨立委先承認這一點，就不會再有這種無聊的指控，中華民國就是中國這是憲法所訂，如果綠委不承認憲法，就沒有資格做中華民國的立委。