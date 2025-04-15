我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教美國人不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版

再接古裝陸劇 劉亦菲美籍被酸：片酬應課稅125%

「關稅戰挑戰化機會」 賴清德：推台灣加美國新布局

記者張文馨／台北15日電
賴清德總統（前排右）14日接見北科大校友代表表示，台灣與美國談判，會確保國家利益及保障產業發展。（圖／總統府提供）
賴清德總統（前排右）14日接見北科大校友代表表示，台灣與美國談判，會確保國家利益及保障產業發展。（圖／總統府提供）

賴清德總統昨在總統府接見北科大三系所友會表示，台美第一階段談判順利，將在確保國家利益並推動產業發展的目標下對美談判，盼將這次關稅戰的挑戰化為台灣的機會，推動「台灣加一」，也就是「台灣加美國」的新布局。

賴總統表示，國際趨勢瞬息萬變，面對貿易戰和關稅戰等經濟風險，台灣要步步為營，才能化危機為轉機，並順勢讓台灣經濟脫胎換骨。

「台灣已與美國展開談判，第一階段的談判過程順利，我們會持續在確保國家利益的前提，以及保障產業發展的目標下，與美國進行談判工作。」賴總統表示，他也希望利用此次挑戰，化為台灣的機會，推動台灣加一，也就是台灣加美國的新布局。

賴總統表示，他去年上任之後定位國家發展方向為立足台灣，布局全球，行銷全世界；政府積極改善台灣投資環境，鬆綁法律和減稅，解決改善水、電、土地、人力和人才等問題，並延長歡迎台商回台投資等方案。

為協助台灣企業布局全球，賴總統表示，政府積極與友盟國家簽訂投資保障協定，協助企業到友盟國家布局；也積極與友盟國家洽簽雙邊經貿備忘錄或協定，像是與美國洽簽台美21世紀貿易倡議，並分別與加拿大、澳洲、英國簽訂相關經貿合作倡議，就是希望台灣可以爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），透過多邊解決貿易障礙問題，讓台灣產品行銷全世界。

賴總統表示，去年台灣經濟成長率4.59％，經濟發展帶動稅收增加，政府將稅收應用在投資經濟、強化國防力量，與強化社會投資。他表示，唯有透過教育改善生活，讓國家變好，經濟成長，當國家遇到疫情和地震等重大災情時，中央才有能力應變；或在面對美國關稅政策時，政府也才有辦法照顧受到影響的中小企業，並能用經濟建設照顧人民、強化國防，確保國家安全。

關稅 澳洲 賴清德

上一則

冷眼集／日韓歐都不敢 台灣能脫中入北？

下一則

賴談關稅「吃苦當吃補」 府刪剪 在野黨：失言才拿掉

延伸閱讀

賴清德：台美首輪談判順利 將確保國家利益和產業發展

賴清德：台美首輪談判順利 將確保國家利益和產業發展
卓榮泰政策宣講再提脫中 強調路線正確

卓榮泰政策宣講再提脫中 強調路線正確
黑白集／「匪諜就在本能寺」 民進黨抗中保台成笑話

黑白集／「匪諜就在本能寺」 民進黨抗中保台成笑話
賴清德讚揚反共「榮民精神」 羅智強：不是奉行台獨？

賴清德讚揚反共「榮民精神」 羅智強：不是奉行台獨？

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

2025-04-12 09:08
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連