美退將任總長兵推顧問 揭仲：距美台聯戰還有很大差距

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，羅伯特．艾布蘭擔任參謀總長「顧問」，代表台美之間的軍事交流，已提升到雙方開始進行「計畫協調」。（本報資料照片）

國軍漢光41號演習兵推，首次由美前駐韓聯軍司令、退役陸軍上將羅伯特．艾布蘭(Robert B. Abram)出任資深觀察員，還首度聯席擔任參謀總長「顧問」。中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，這代表台美之間的軍事交流，已經提升到雙方已開始進行「計畫協調」，但距聯合作戰還有很大差距。

揭仲表示，台美之間進行「計畫協調」，也就是當共軍 準備或開始犯台時，國軍的因應處置，除了要與美軍保持溝通並進行情報交換外，也要將美軍可能的行動納入考慮，作為聯合作戰指揮中心下達決心的重要依據。

揭仲舉例，例如共軍水面兵力開始對台灣進行大範圍聯合封鎖時，美軍可能會以維持東亞海上航行自由與日韓海上交通安全為由，派美軍在特定海域採取行動，以限制共軍水面兵力的活動範圍。這時，國軍艦隊的反封鎖與護航作為，也就要相應做出調整，聚焦於離台灣本島比較近的水域。

揭仲又說，或者是當台海戰雲密布，但共軍還未動手前，美軍從印太的基地緊急調撥增援物資送往台灣，這時也需要台美雙方進行行動上的協調。美軍也需要對國軍的計畫內容與聯合作戰指揮中心的處置, 有相當程度的了解, 才能事先擬定相應的行動計劃，並在狀況發生時迅速做出處置。

但揭仲也指出，然而國軍與美軍還是只能做到「計畫協調」與少數行動的協調，離聯合作戰還有非常大的差距，因為國軍與美軍之間不但不存在聯合作戰指揮機制，雙方之間也已經有近50年沒進行過雙邊聯合作戰的演訓。