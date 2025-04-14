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台晶片業推演美3劇本 憂最重恐課逾100%關稅

台灣新聞組／綜合報導
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美將對電子產品、半導體課徵個別關稅，台灣晶片業者推演出三劇本，最重恐被課超過百分之百關稅。（路透）
美將對電子產品、半導體課徵個別關稅，台灣晶片業者推演出三劇本，最重恐被課超過百分之百關稅。（路透）

美國商務部長盧特尼克在美國時間13日表示，智慧型手機、電腦和若干其他電子產品，將與半導體一併面臨個別關稅，可能在約1個月後施加，台灣晶片業者推演出三劇本，最重恐被課超過100%關稅。

美國海關與邊境保護局（CBP）11日公告豁免電腦、智慧型手機及晶片等特定電子產品關稅，法人指出，這項豁免對蘋果和三星電子等企業，和對於來自台灣與東南亞進到美國的電子硬體商品，例如筆電、個人電腦、手機、伺服器等是一大利多。不過，盡管這次豁免對於相關企業獲得暫時喘息機會，但背後可能預示著這些產品未來將面臨其他形式的關稅。

川普在12日預告，將於14日說明半導體的關稅細節後，盧特尼克隔天受訪，就表示將對半導體等科技產品課徵個別關稅。

晶片業界推演川普晶片關稅的三套劇本。第一套是採用國家或廠商全球半導體產出量與美國製造的差額，訂出公式來課稅，也就是「大水庫模式」。美國對各國對等關稅就是以該國出口與進口美國差額相關公式計算，若沿用「大水庫模式」計算晶片關稅，對半導體業衝擊將最劇烈。

業界分析，以台積電為例，其2023年報揭露年產能超過1600萬片12吋約當晶圓，而且持續擴張中，但是台積電位於美國亞利桑那州的廠房，初期年產能預估仍不及50萬片12吋約當晶圓，兩者間巨大差額若成為課稅基礎，稅率恐極為驚人。

第二套劇本是直接對進口美國的晶片課稅，但此舉將懲罰在美國設廠組裝的業者。業界說，大型晶片製造商直接銷售晶片至美國的比重不高，許多情況下是透過供應鏈體系，最終整合進各式電子產品，若單純對進口美國的晶片課稅，首當其衝的是那些需要進口晶片在美國進行組裝、整合的廠商，包括在美國設有生產基地的電子製造服務（EMS）大廠，如鴻海、廣達等，甚至是像伺服器大廠美超微（Supermicro）等美國本土品牌，等於懲罰呼應川普政府而在美國加大力度設廠的業者。

第三套劇本是成品內含半導體課稅，但追溯困難度高。業界指出，川普政府可能設定一個統一關稅稅率適用於所有銷售至美國、內含有半導體元件的終端電子產品，例如所有進口到美國的筆電、智慧手機、伺服器等，只要內含晶片就依此稅率課徵。業界說，此舉潛在影響範圍極廣，幾乎涵蓋所有現代科技產品，最大的挑戰在於執行層面的複雜性與追溯困難度。

業界直言，還是期待川普能「高高拿起，輕輕放下」，採用上述三套劇本之外的第四套劇本，甚至另有但書讓多數晶片業者避開關稅衝擊。

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