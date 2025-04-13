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台漢光41兵推 美退役四星上將任參謀總長「顧問」

記者洪哲政／台北14日電
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前駐韓聯軍司令陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭，此次到台擔任漢光兵棋推演的資深觀察員。（取自美國駐韓美軍司令部官網）
前駐韓聯軍司令陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭，此次到台擔任漢光兵棋推演的資深觀察員。（取自美國駐韓美軍司令部官網）

台灣正在進行漢光41號演習兵推，既有台美軍事交流模式有所調整。權威管道證實，這次兵推美方派遣前駐韓聯軍司令陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭（Robert B.Abrams），出任此次漢光兵棋推演的資深觀察員（Senior Observer）。

特殊的是，艾布蘭此番首次在漢光兵推中以參謀本部編制，擔任參謀總長梅家樹的「顧問」。據指出，此舉顯示台美開始籌謀未來聯合作戰的模式，試運轉戰時相互協調的可能性。

羅伯特．艾布蘭是美國陸軍裝甲兵名將小克雷頓．威廉斯．艾布蘭（Creighton Williams Abrams, Jr.）的三子。西點軍校、裝甲兵科出身的羅伯特．艾布蘭，歷任駐韓美軍司令兼任聯合國軍司令官，2021年7月退役；陸軍新接裝的M1A2T艾布蘭戰車，就是以其父之名命名。而現任美國在台協會台北辦事處（AIT／T）韓裔的安全合作組長金鎮泰，曾在羅伯特．艾布蘭駐韓時，在其麾下任職。

台灣採購108輛M1A2T戰車，漢光41兵推將此型戰車加入兵推參數。艾布蘭不但有聯戰指揮官的背景，還有裝甲兵的專長，可能將對新型戰車運用提出建議。

國防部2月間實施漢光41號演習高階幹部圖上兵推時，美軍現役印太司令部聯5（J5）次長巴格倫少將（Major General Jay M. Bargeron, USMC），曾被軍媒披露坐在國防部長顧立雄旁。

羅伯特此次以資深觀察員身分參演，還首度擔任參謀總長「顧問」，在兵推中的角色已非如過去單純。

對於兵推由美高階退將任總長顧問，中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，這代表台美之間軍事交流，已經提升到雙方開始進行「計畫協調」，但距聯合作戰還有很大差距。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則說，以往漢光演習美方代表是以「觀察組」角度參與，也就是在兵推架構上屬於中性角色，靜觀紅藍兩軍對抗，兵推檢討會議（AAR）時再行提出建言；而此次美方直接擔任防守軍指揮官的顧問，象徵偕同藍軍對抗紅軍，意義深遠。

對於美資深退役上將出席台灣漢光41兵推，國防部表示，台美軍事交流均按年度計畫正常執行，國防部一貫原則，不評論個案。

國軍年度漢光41號演習，本月5日起開始為期14天13夜的「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）；7日發布電光操演後，目前由各作戰區以指揮所形態推演中。

國防部 韓裔 西點軍校

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