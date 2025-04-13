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綠共諜案連環爆 府院黨幾被滲透 朱立倫：不可護短

台灣新聞組／台北13日電
吳釗燮任外交部長時的助理「何仁傑」涉嫌共諜案，被收押禁見。（本報資料照片）
吳釗燮任外交部長時的助理「何仁傑」涉嫌共諜案，被收押禁見。（本報資料照片）

國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。吳釗燮辦公室昨表示，該名人員已於去年3月自外交部離職，支持依法嚴辦。國安會前副秘書長楊永明認為，吳釗燮要先自我釐清，若牽涉範圍廣，要先停職接受調查。

國民黨主席朱立倫昨表示，不分黨派，對於任何共諜案都要嚴辦到底，民進黨不可以護短。民進黨已經變成跟共產黨走在一起，為了利益出賣台灣，這是更嚴重的問題。

綠營涉共諜案連環爆，從立法院前院長游錫堃助理盛礎纓、總統府賴清德總統辦公室前聘用諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、新北市議員李余典前特助黃取榮涉案，到這次的何仁傑，府院黨幾乎全被滲透。

據了解，何仁傑2016年起擔任吳釗燮幕僚，2018年隨吳釗燮進入外交部；民進黨人士說，何仁傑多處理庶務，並未領有安全核可，接觸不到國安機密。

吳釗燮辦公室表示，不評論個案，任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲制裁。外交部說，在獲悉相關案件資訊的第一時間，已移送政風處啟動調查，將配合司法偵辦。

楊永明表示，吳釗燮必須先自我釐清，到底何仁傑擔任助理期間，牽涉哪些案件、接觸哪一類機密文件，洩漏程度如何，調查單位取得的資訊，跟吳釗燮一定不一樣，所以吳釗燮自我整理後，要向賴清德總統甚至立法院報告。

率先披露「何仁傑」案的藍委徐巧芯因為誤植照片而道歉，但她強調真的沒有亂講，真的有共諜何仁傑，沒想到這麼快還她公道。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，民進黨一天到晚喊抗中保台，在內部找敵人，但「敵人就在本能寺」，民進黨內才是共諜溫床。

民進黨 賴清德 徐巧芯

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