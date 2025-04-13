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新聞評論／川普關稅戰 恐加速賴政府掏空台灣

聯合報社論
賴清德總統提出的零關稅、大投資等策略，讓人擔心將加速掏空台灣。（記者趙容萱／攝影）
賴清德總統提出的零關稅、大投資等策略，讓人擔心將加速掏空台灣。（記者趙容萱／攝影）

美國總統川普的關稅大刀重擊全球經濟，台灣不只情資失準、行政失能，一連串的誤判，讓各方產業直接面對強力衝擊。幸好川普在美債等壓力下，臨時喊停關稅戰，為75國爭取了90天的協商緩衝時間。賴清德總統也得意宣稱，台灣被美國列在第一批談判名單裡，政府會做好準備，讓美國好好談判。但賴總統提出的零關稅、大投資等策略，加上推動「脫中入北」的國家發展方向，讓人擔心，賴政府恐加速掏空台灣。

過去幾年，民進黨政府不斷告訴民眾，高科技產業是台灣經濟命脈，半導體業及相關產業鏈是維持經濟實力的「護國群山」。檢調對於高科技產業人才遭對岸挖角的情況，早在2020年就成立專案追查；為防堵高科技人才被陸企挖走，避免科技產業的營業秘密流向對岸，全台各地科學園區裡不少與對岸企業有關的公司、被挖角的工程師，都曾遭到檢調追查、起訴。調查局上個月公布，成立專案以來已偵辦逾百案陸企在台非法挖角案。

政府嚴懲科技人才遭大陸挖角，卻無視一批又一批的頂尖人才流向美國，甚至主動列隊歡送。台積電在蔡政府時期就被當伴手禮送往美國；今年台積電不僅承諾加碼投資千億美元，還要在美設研發中心，等於是把技術、人才和資金都送往美國。即使川普數度點名台灣奪走美國的晶片，並威脅台積電不在美國建廠就課百分之百的稅，賴政府也不敢有任何回應，反而阿Q式自嗨，宣稱是台灣實力的拓展；賴總統還希望藉由晶片帶頭讓台灣「脫中入北」。

其實不只台積電，相關產業鏈也陸續配合到美設廠；台積電還須扶持英特爾的傳聞，也幾乎快成真。美國商務部長盧特尼克更稱，美國要把半導體業從台灣移回美國。半導體產業及供應鏈已出現可能被掏空的警訊，護國群山地基大流失，賴政府卻在倚美抗中基調下，睜眼坐視台灣高科技產業被整碗端走。

這樣的情況已不只是高科技或半導體業，包括台灣過去在國際上極重要的工具機、螺絲、五金扣件等傳統產業，都有業者直言，若政府無法跟美國協商降低稅率，集團勢必要考慮到美國設廠。更不用說電子、電腦產業、汽車零組件等台灣重要產業，心都懸在半空中，不知如何因應。即使是綠營票倉的台灣南部，集結雲嘉嘉63家上市櫃公司的「義雲會」創會會長林文村都說，「銷美產業大家一團亂，憂心產業斷鏈、斷資金，重新洗牌」。

產業界憂心忡忡，縣市政府都已感受到，但中央政府除些微撒幣補助，對外沒有與美國談判的籌碼與能耐，對內也提不住讓產業足以根留台灣還能生存的策略，一旦任由美國關稅海嘯襲擊，原本支撐台灣經濟的許多冠軍產業都可能從此被消滅，這是真正掏空台灣。

全球都憂心川普關稅風暴，賴清德卻在地緣政治經濟的劇烈變動時刻，看到國家路線大轉向的契機，順勢推動「脫中入北」，重點是「入美」！矽盾已被掏空，賴清德就搬出更空幻的「矽盾2.0」，聲稱台灣與全球北方的民主國家組成聯盟。賴政府的大投資策略，還將整合「台灣投資美國隊」，除了半導體，電子、資通訊、能源及石化等產業也都要徹底盤整打包；跟不上賴政府奔美腳步的傳產和農漁等產業，則只能在零關稅和撤除非關稅障礙下閉眼等待沒頂。

賴清德曾想「走入白宮」，卻引發美國「疑賴論」；川普關稅大棒狂舞，賴清德又想趁隙「脫中入美」；台灣不一定能「入美」，但會被掏空。

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