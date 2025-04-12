對美擴大採購2000億美元錢從哪來？ 經長：先叫牌等回應

立法院11日舉行第三會期第七次會議，經濟部長郭智輝（左）、行政院長卓榮泰（中）、農業部長陳駿季（右）上台就美國關稅議題接受質詢。（記者曾原信／攝影）

賴政府拍板對美擴大採購投資，外交部長林佳龍昨表示，美方有感受到賴清德總統提出的完整政策，並表達肯定及欣賞。民進黨 立委鍾佳濱昨質詢行政院長卓榮泰 時，提到華航剛採購的空中巴士客機、向澳洲購買的天然氣是否轉向美國採購？卓揆說，目前正在盤點，未來可以擴大把美國當作世界市場來購買。

卓榮泰昨到立法院專案報告，民進黨立委聚焦中國大陸產品是否透過台灣及越南等地「洗產地」，更質疑在野黨立委推動離島建設條例，就是「洗產地條例」。卓榮泰強調「我們就是台灣隊、台灣就是世界隊，不會是中國隊」，將大力查緝洗產地跟違規轉運。

經濟部長郭智輝 日前提出10年可擴大對美採購2000億美元，挨批與美談判提前亮底牌。郭智輝昨說，不是一定是2000億，在野黨邏輯糟糕，有沒有打過橋牌？先叫牌，再回應。「我們給A，再看看對方怎麼談，再推出B」，郭智輝說的2000億美元是包羅萬象，「我方可先盤點自身資源，去談判的也不會只有經濟部」。郭智輝說：「我們有很多的資源，跟美國是互補的，我想談判單位會蒐集所有的資訊加以判斷，然後跟美國做一個比較好的互補的協商。」

至於採購內容，郭智輝說，包括能源產品、科技產品，或農業產品；也會以國內、機構有需求為主，當然就會有財源。郭智輝並說，如果依照公式來看，採購跟投資應該就是解決對等關稅最好的方式之一。

民進黨立委邱志偉昨質詢問，2000億美元約6.5兆元台幣財源何處來？郭智輝說，若是台灣企業買進來賣，當然有財源，盤點出來的是國營事業跟相關周邊企業需求，民間還沒有算，不是每年平均，跟美國買東西不一定要自己用。卓榮泰補充，液化天然氣買入後會再賣出去，基金是滾動的。