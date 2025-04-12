徐巧芯：真相很快來 吳釗燮前助理何仁傑涉共諜案收押禁見

國安會秘書長吳釗燮。(本報資料照片)

檢調偵辦總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨共諜案，如滾雪球擴大，立委徐巧芯 日前爆料曾為國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑，也遭吸收成為共諜，要求國安局趕快查辦，檢調10日發動搜索，拘提何男到案，以何仁傑涉犯國安法移送檢方偵辦，並以有串證、滅證之虞，昨天深夜向法院聲請羈押禁見獲准。徐巧芯表示，真相很快就來，沒想到這麼快還她公道。

徐巧芯日前爆料一名外交部的「何姓職員」遭大陸吸收滲透，卻誤植成另一名常任何姓文官的照片，昨六度鞠躬道歉。今傳國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理「何仁傑」，被吸收成共諜，徐巧芯表示，她真的沒有亂講。

檢調偵辦總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨共諜，並從相關事證中，查出吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑，被吸收成為共諜，疑將外交部的機敏資料提供給中共 情治人員。檢調10日發動搜索，同時拘提何男到案，認為何男涉犯「國安法」，犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

9日，徐巧芯質詢國安局長蔡明彥時，披露吳釗燮身旁有名何姓助理是共諜，蔡明彥還澄清，兩人只是名字相同，資料有誤，外交部長林佳龍也澄清並無此事。

事實上，檢調偵辦共諜案，查出民進黨 前黨員、民進黨籍新北市議員李余典特助黃取榮，多年前在大陸經商，被中共情治人員吸收，回台發展組織，並在台灣蒐集重要情資換取報酬。黃後續找上長年跟隨在吳釗燮身邊的何仁傑，當時吳釗燮擔任外交部長，何在吳身旁擔任秘書，認為這條線對他幫助甚大，利用與何多年舊識將其吸收成下線，由何蒐集外交部的重要情資交付，黃再將這些情資帶往中國交給情治人員。

徐巧芯說，對於因「同名同姓」以至於誤用照片這件事真的很抱歉，但真相很快就來了。她所說的「吳釗燮助理」何仁傑刺探情報真的是共諜。

綠營共諜案持續擴大，除曾任立法院前院長游錫堃助理的盛礎纓涉嫌過去六年提供對岸機敏資料外，檢調另查出曾在總統府擔任諮議的吳尚雨、民進黨前民主學院副主任邱世元及新北市議員李余典的特助黃取榮都涉嫌協助對岸收集情資，2月中旬遭台北地檢署依涉嫌國家安全法，且有串證之虞聲請羈押獲准，全案不排除向上延燒。