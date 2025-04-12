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「要戒嚴了嗎？」 北市上海考察團傳被約談 蔣萬安：引恐慌

台灣新聞組／台北12日電
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台北市議會民政委員會上月底赴上海考察，國民黨議員爆料返國後議員、市府人員無故遭調查局約談，感受到被侵門踏戶找碴，似為了造成寒蟬效應。台北市長蔣萬安說，考察行程都依規定通報，過去無此案例，調查局作法恐讓外界恐慌。

調查局昨晚回應，該局支持兩岸進行對等尊嚴、健康有序交流，對個別訪團交流活動表尊重。至於傳出約談考察團成員，與事實不符。

國民黨議員秦慧珠表示，總統賴清德定調對岸為敵對勢力後，正常兩岸交流都被抹黑，還要被無辜調查；3月25日到29日由青年局、原民會、公訓會主辦，與議會民政委員會6名議員赴上海考察，出發前將行程、名單報給移民署並審核通過，28日市府法務局竟接到調查局電話，調查行程和過程中見了哪些人。

「蔣市長可以接受調查局這樣越權嗎？」秦慧珠說，3月31日上班日第一天，調查局竟突襲市府政風室，未佩戴證件，只出示一張名片說要調查考察行程；隔天又到法務局、青年局調查是否會見呈報給中央名單以外的人，以及赴上海交流內容。

秦慧珠說，在未犯罪、違規情況下，調查員甚至打給某議員要約談，議員直接回覆「現在沒空。」她質疑任何調查行動難道可以侵門踏戶直接衝到市府調查，她也問蔣萬安今年去上海雙城論壇是不是也要被調查，要求蔣應強烈抗議。

北市府官員表示，公務員以往去大陸要填表格向移民署、陸委會報備，行程有變動須再填一次；這次行程沒變動，調查站卻派人詢問，較不尋常。對於調查員「突襲」訪談，市府人員說，市調處松山站各有1人負責市府、市議會和世貿情蒐，其中可能有人是新手，「求好心切動作太大」引發爭議。

蔣萬安表示，議會委員會考察行之有年，市政考察行程、參加人員都向陸委會報備，過去並沒有調查局人員直接到市府詢問、了解的例子，恐讓外界產生寒蟬效應、感覺恐慌。

據了解，市府證實確有調查員在市府訪談，但出訪的6名議員卻說未接獲相關電話。國民黨議員柳采葳認為，調查局揣摩上意，侵門踏戶找碴，不尊重北市府及調查程序，「現在是警總復辟嗎，要戒嚴了嗎？」

另據台北中國時報報導，陸委會近期對國人領有大陸身分證件做重點清查，並要求軍公教和國營事業人員簽署具結書，保證未領取。近日再推出「進階版」具結書，從原本單純簽名具結「未」領取，升級為詳細調查領用情形的勾選表單。陸委會表示，若簽過舊版，無須重新具結，拒絕填寫也不會給予懲處。

國民黨 蔣萬安 移民

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