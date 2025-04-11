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立委主張買美債當籌碼 央行總裁：會買且持有至到期

記者葉卉軒、陳美君、朱漢崙／台北11日電
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央行總裁楊金龍（左）10日在立院答詢時指出，倘若之後美國政府為了增加投資而發行新的公債，央行將會去買，而且長期持有。（記者陳正興／攝影）
央行總裁楊金龍（左）10日在立院答詢時指出，倘若之後美國政府為了增加投資而發行新的公債，央行將會去買，而且長期持有。（記者陳正興／攝影）

中央銀行總裁楊金龍昨赴立法院財委會備詢，多名立委關注外匯存底握有大量美債，外傳中國大陸為報復美國關稅戰將大舉拋售美債，台灣是否可加碼美債，作為關稅談判的籌碼。楊金龍認為，「建議很好」，同時也會和美國說，美國因貿易逆差必須發行公債來融資，「台灣央行長期持有美債，對美國的融資成本是有降低的貢獻，我們（指台灣央行）不會買了又拋，而是持有到到期」。

楊金龍透露，目前外匯存底裡，美債占比逾8成，其他為歐元、澳幣等，央行會隨時調整幣別配置比重；央行副總裁朱美麗先前表示美債占比達92%，可能是看錯數字。

經濟部長郭智輝表示，未來10年政府、國營事業可望擴大對美國採購約兩千億美元（約台幣6.5兆元），這部分金額尚未包含民間採購，未來整合民間能量後將「打包」與美談判，評估台灣會在第一波談判之列。至於擴大採購商品，郭智輝說，除了天然氣外，也不排斥採購美國製發電機及新型能源。

郭智輝昨在立法院經委會備詢針對台美關稅談判議題指出，他相信台灣可在第一波談判之列，至於是30日內、60日內可以開始談，目前還不確定。

央行 郭智輝 關稅

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