藍提關稅對策 籲開國是會議 朱立倫酸賴：想「脫中入美」

國民黨主席朱立倫（中）10日邀15位藍營縣市首長共商美國關稅對策，會後發表4點聲明，呼籲賴清德總統召開國是會議。（記者曾原信／攝影）

國民黨主席朱立倫 昨邀15位藍營縣市首長共商美國關稅 對策，會後發表4點聲明，包含紓困優先，擴大規模到2000億（台幣，約60億9721萬美元）；擴大內需，觀光先行，產業升級；啟動國際談判，拓展多元市場；中央與地方攜手面對挑戰。朱立倫呼籲，國難當頭，執政黨應全力應變，停止政治內耗，籲請賴清德 總統召開國是會議。

「縣市長聯合對策會議」昨晚間登場，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等15位藍營首長出席。朱立倫致詞表示，美國總統川普在競選期間曾提出匯率戰，認為美元必須貶值20%，但只要台幣升值10%，中小企業會受不了。

1小時閉門會商後，朱立倫率15位縣市長發表聲明。第一，中央產業協助方案規模應擴大到2000億，再視關稅衝擊調整，第二，擴大內需，觀光先行，產業升級，包含還錢於民，每人發放台幣現金1萬元，用以提振內需；第三，啟動赴美談判，組成赴美採購團，包含中央、地方及企業人士。

第四則是中央與地方攜手面對挑戰，朱立倫說，籲請賴總統召開國是會議，邀朝野政黨領袖、縣市首長、產業代表及學者專家，共商對策。

賴清德總統提出「脫中入北」因應美國對等關稅，引發討論，國民黨主席朱立倫批評，賴應該想講「脫中入美」吧？其實任何一貿易夥伴、任何一區域市場都非常重要，都缺一不可，彼此應相應合作，賴不要幫台商製造新的障礙，而是要為台商找出路。

朱立倫笑稱，很多人說，賴清德想講的應該是「脫中入美」吧？這樣不是對於「新南向政策」非常不公平？ 其實台灣在貿易戰略上無論歐盟、東盟及大陸等市場都缺一不可，都應相互合作。

朱立倫指出，賴清德現在想要全部「倚美抗中」對未來經貿戰上會有非常大的壓力、有非常大的風險，這對企業來說挑戰很大；每一個市場都非常重要，每一個貿易夥伴都是夥伴，賴清德不要幫台商製造新的障礙，而是要為台商找出路。