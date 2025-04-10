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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

新聞評論／搬出20年前修法搞大清查… 民進黨要拆散多少家庭？

轉載自聯合新聞網「重磅快評」
不少大陸籍配偶近來收到移民署通知，要求3個月內繳交喪失原籍證書；圖為陸委會主委邱垂正9日受訪表示，希望被遣返的亞亞等三名陸配能安居樂業。(本報資料照片)
不少大陸籍配偶近來收到移民署通知，要求3個月內繳交喪失原籍證書；圖為陸委會主委邱垂正9日受訪表示，希望被遣返的亞亞等三名陸配能安居樂業。(本報資料照片)

不少來台定居多年的大陸籍配偶近來收到移民署通知，要求3個月內繳交「經海基會驗證的喪失原籍公證書」，否則將撤銷在台定居證及戶籍登記。陸委會主委邱垂正日前才說希望被遣返的亞亞等3名陸配能安居樂業，但看來賴政府是沒完沒了，存心要讓在台14萬陸配無法安居樂業。

移民署寄發通知書指出，依據兩岸人民關係條例第9條之一及第17條，大陸地區人民欲在台申請定居，須檢附喪失大陸戶籍的證明文件。雖然過去可先具結取得定居資格，但若3個月內無法補件，恐遭撤銷處分。

移民署搬出來的法條是2004年修正實施的兩岸人民關係條例，目的是禁止台灣地區人民不得同時擁有大陸戶籍或領用大陸護照，避免雙重身分衍生權責重疊問題。不過，修正法律已上路超過20年，現在突然才來大清查，不免讓人懷疑政府動機不單純，移民署也很難杜絕外界有針對特定族群的聯想。

最大的問題是，民進黨執政之後，兩岸一直欠缺有效率的協調聯繫機制。早年陸配來台定居多已簽下切結書聲明放棄大陸戶籍，當時政府沒有要求公證、驗證，時日已久，不僅人事已非，如今兩岸情勢更較當年嚴峻，政府卻反過來要求已落地生根的陸配跑一趟大陸補辦證明，並提出經海基會驗證的喪失原籍公證書，這種要求合情合理嗎？

如果民進黨政府認為陸配身分認同很重要，兩岸人民關係條例第9條之一及第17條，是扁政府時期修正，當時該驗證就驗證，該補件就補件，怎可以簽切結書便宜行事？現在突然說要補送喪失原籍公證書，是不是也要追究當年相關官員怠惰失職？

再者，如果避免雙重身分衍生權責重疊的問題如此重要，為何獨獨處理陸籍配偶，其他國籍配偶的身分認同難道不重要，是不是拿美國、日本、韓國、泰國、越南等國護照的新住民也應該比照辦理？

前總統蔡英文任內參加海基會舉辦關懷陸配親子春節活動時，曾宣示政府的目標就是讓陸配姊妹在台灣也有「家」的感覺；賴清德在大選出席新住民活動時也說，不管先來後到，只要認同台灣就是這個土地的主人。如果陸配來台定居多年，在台期間甚至超過大陸，面對民進黨政府此時的特殊待遇，她（他）們會有家或土地主人的感覺嗎？

邱垂正希望被遣返的亞亞等3名陸配回到大陸後能安居樂業，但民進黨政府一紙通知，就要在台陸配限期補辦幾為「不可能的任務」的公證書，不免讓人懷疑其目的就是要讓這些陸配淪為人球，他們如何能安居樂業？民進黨政府到底要拆散多少家庭才會滿意？

民進黨 移民 遣返

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