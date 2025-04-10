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掀陸配風暴…移民署長屆齡3個月前提前退休 藍：代罪羔羊

台灣新聞組／台北10日電
移民署執行陸配戶籍清查惹議，移民署長鐘景琨突申請屆齡提前退休，引人聯想。(本報資料照片)
移民署執行陸配戶籍清查惹議，移民署長鐘景琨突申請屆齡提前退休，引人聯想。(本報資料照片)

內政部移民署執行陸籍人士戶籍清查風波引發爭議，移民署長鐘景琨突申請屆齡提前退休，4月16日生效；鐘昨表示單純個人考量，想回歸家庭、含飴弄孫，與陸配風波無關。鐘3年前曾累倒住院，仍戮力從公，如今僅剩3個月任期反而提前退休，引發聯想。鐘景琨為今年3月屆齡65歲，依規定今年7月15日前必須退休。

在野黨立委則質疑，在陸配被要求補件喪失原籍證明引發譁然之時，鐘景琨提前退休是非常詭異的事情，恐怕是這場風波的「代罪羔羊」。

國民黨立委吳宗憲說，相關政策出爐後被人批評，陸配子女也出來抗議，這就是「棄車保帥」。國民黨立委王鴻薇說，她昨天質詢陸委會副主委梁文傑，梁也坦言是執行問題，某種程度是甩鍋給移民署；外部的炸裂轉成內部的壓力，就要找個代罪羔羊，「找個馬上就要退休的，以示負責」。

國民黨立委許宇甄表示，鐘景琨兩周前才到她的辦公室談移民署業務和預算解凍，卻傳出無預警提前退休，民進黨政府自己做出錯誤政策，馬上找代罪羔羊，明明這是陸委會要求清查，要下台也是陸委會主委，怎麼會變成移民署長幫忙扛責？

國民黨立委牛煦庭說，政府現在內部找敵人，整個移民署內左支右絀、士氣低迷，成為錯誤政策下的「揹鍋俠」。

民眾黨立委林國成更批評，賴政府無心處理關稅大戰，滿腦子只想著處理陸配，無情拆散數10萬新移民家庭。

國民黨表示，陸配不是政治鬥爭的工具，「她們是母親，是妻子，是這塊土地上的人」；近日許多大量來台近30年的陸配收到移民署的通知，成千上萬的家庭瞬間陷入恐慌，許多網友心碎表示，他們的媽媽早已在台灣生活超過一半人生，原籍已查無地址、親人早已離世，有人甚至連大陸的聯絡人都找不到，如何在短短3個月內補齊這些「歷史文件」？

國民黨說，更離譜的是，陸委會和移民署互踢皮球，這些陸配當年依法歸化、依法報稅，多數陸配在台灣生活多年早已融入台灣社會，如今卻利用行政制度追殺，形塑陸配不愛台灣形象，是刻意製造社會分裂與族群對立，且違反信賴保護原則。

有移民署官員認為，陸配爭議從年初紛擾至今，月初才剛結束陸配「亞亞」等3人出境案，如今又要擴大清查在台陸配大陸戶籍，執行爭議太大，恐怕是署長「不如歸去」的原因。

移民 退休 國民黨

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