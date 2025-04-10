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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

限期陸配補交除籍證明 綠民代也批粗暴

台灣新聞組／綜合10日電
立委王鴻薇質疑僅給陸配3個月時間，繳交喪失原籍證明等文件的合理性，陸委會副主委梁文傑表示，原生家庭在不在，跟有無辦法回大陸取得文件是兩回事。(取材自立法院直播)
立委王鴻薇質疑僅給陸配3個月時間，繳交喪失原籍證明等文件的合理性，陸委會副主委梁文傑表示，原生家庭在不在，跟有無辦法回大陸取得文件是兩回事。(取材自立法院直播)

立法院司法及法制委員會昨天排定專題報告，聚焦陸配遭移民署要求限期3個月內補件「喪失原籍證明」，否則恐影響中華民國身分。國民黨立委王鴻薇質疑，過去30年未曾執行，相關舉措引發譁然。陸委會副主委梁文傑表示，「所以現在清查，給大家時間回去拿。」有陸配感嘆「一股不友善氛圍正在蔓延」，質疑政府是否有意製造台灣人與陸配間的對立，「合法來台卻被這樣對待，真的讓人寒心」。

不少陸配近日收到移民署通知書，要求補繳喪失原籍證明，而實際上，還有許多年幼時期就來台的陸配二代，在網路上也公開貼出自己收到相關通知書，直稱現在根本不知道要怎麼向大陸確認取消戶籍。

王鴻薇質疑，3個月內繳出來合理嗎？要讓陸配淪為「政治難民」嗎？原生家庭可能都不在了，希望移民署、陸委會研商適用通案的方案。

有綠營民代也批評這項政策粗暴。民進黨台南市議員李宗翰昨在臉書貼文提出，有個案已拿了台灣身分證也服完兵役，讀完大學正創業繳稅，從沒想過「會被質疑不是台灣人」。他批移民署選擇最懶惰的做法，「從2004年修法以來要求的內容，至今一口氣想要處理，方式還很粗魯」。

梁文傑表示，原生家庭在不在，跟有無辦法回去大陸派出所取得文件是兩回事，任何人、家庭提出確實有什麼困難，例如當年的身分證件是救災總會申請，這都要去了解到底有無這回事。

一名在金門生活超過15年的蔡姓陸配說，這波政策讓她感到被懷疑忠誠，「現在台灣政府好像在搞忠誠測試，一竿子打翻一船人。」但她質疑，「放棄戶籍就代表忠誠，不放棄就會賣台嗎？不該用身分文件去論斷人心。」

「這樣的政策擾民，」趙小姐回憶來台時，曾向大陸公安辦相關文件，如今突被要求補件，她納悶：「為什麼我們奉公守法、生活數十年的陸配要被這樣刁難？」她在台生活多年，早已把台灣當家，「如果被撤銷居留，也回不了早已陌生的大陸，真的變成兩面不是人。」

移民署副署長陳建成表示，兩岸有36萬陸配，其中獲得在台定居共14萬多人，經查大多數人都有繳付喪失原籍證明，沒有繳納的有1萬人出頭，因疫情、健康或政治因素如法輪功，如無法返回大陸辦理，會就個案處理；民眾真有無法克服的困難，也開設有服務的電子信箱，全省有22個服務站，都有電話，針對特殊個案，將會同陸委會、海基會研處，尋求解決。

民進黨立委莊瑞雄建議移民署，找出替代方案，針對穩定生活族群採切結方式處理，否則沒完沒了。

移民 民進黨 中華民國

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