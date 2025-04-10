林佳龍稱台美關稅談判已掛上號 在野籲邀張忠謀加入

在野黨呼籲賴政府應邀台積電創辦人張忠謀加入對美談判代表團，相信對整體結果會有正面加分效果。（本報資料照片）

外交部長林佳龍昨天表示，台美就對等關稅 政策談判「已經掛上號、有列入他們未來要談判名單」，但未說明具體時程與細節；他說，雙邊正交換訊息，美方希望台灣再提供進一步資料，台方陸續提供。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，政府應邀台積電 創辦人張忠謀 加入談判代表團，相信對整體結果會有正面加分效果。

林佳龍說，美國關切台灣的事項不只關稅談判，還包含對美投資、採購及美國貿易代表署臚列的非關稅障礙問題，行政院已完成盤點，也已組成由副院長鄭麗君主導的台美經貿工作小組，行政院政務委員兼經貿辦談判總代表楊珍妮為總談判人，外交部政務次長陳明祺是副總談判人，現在就是對接美國、確認談判形式，期待很快進入實質談判。

國安局長蔡明彥也在立院表示，台方上周末透過戰略溝通管道向美方反映台方立場與提案，至於是否列入優先協商名單？「台方爭取這樣的機會」。他說，府院團隊已召開多次會議討論，重點包括雙方是否啟動零關稅協商、如何撤除非貿易障礙、如何加強對美投資採購，希望在美方同意台美協商後可很快對焦。

總統府副秘書長張惇涵昨接受網路節目「齊有此理」專訪時表示，台灣已向美方釋出進行談判的誠意與善意，至於何時談？跟誰談？怎麼談？則尚在接觸；台方不預設最後結果，談判前也不能亮底牌，對於能否爭取到緩衝期？「主動權在川普，我們只能準備好籌碼與條件，在必要時進行談判」。

傅崐萁則呼籲，賴清德是不是能邀請台積電創辦人張忠謀擔任赴美談判代表團重要成員之一，因為張在過去APEC亞太經濟合作等國際會議都有不錯成果，若能參與赴美，對國家或科技界來說都有十足代表性，相信對整體結果會有正面加分效果，盼藉由張在國際德高望重的地位為台灣發聲，拯救台灣產業。