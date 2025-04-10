多90天談雙邊經貿合作 林佳龍拋組台美聯隊深入討論

外交部長林佳龍。（記者張文馨／攝影）

美國總統川普 宣布暫緩實施「對等關稅 」90天，期間只徵收10％的基準關稅；外交部長林佳龍今表示，賴清德總統今投書國際媒體彭博社，完整描繪台美關係路徑圖，這不只是回應川普的關稅政策，也希望提升台美經貿合作關係；有關雙邊關稅談判，台灣已準備好，並建立溝通管道，現在多了90天時間，能更詳細深入來談雙邊經貿合作，不只是被動回應川普，還能善用美國的市場、科技、資金與人才，組成台美聯隊，協助台灣產業在供應鏈 重組時占據重要地位。

林佳龍表示，台灣已經傳達希望跟美國談判關稅，美方收到也有回應，詳細的談判內容與方式就透過既有的溝通管道來討論。

被問到川普暫緩實施高關稅，台灣是否鬆口氣？林佳龍表示，台灣做好充足準備，正如賴總統在投書所指，台灣不只是回應川普的對等關稅，還希望提升台美經貿合作關係。

林佳龍臚列方式包含，投資、採購、對美從「零關稅」開始談起，以及排除非關稅貿易障礙；他說，台灣對美投資累積1000億美元，包含台積電和環球晶赴美設廠，也包含採購阿拉斯加能源和農工產品；他說，台灣將透過投資和採購來縮短美國對台的貿易逆差。

此外，有關台美關稅談判，林佳龍說，台灣已經做好準備且建立溝通管道，現在多了90天時間，能更詳細深入討論台美經貿合作。

林佳龍表示，不只是被動回應川普的對等關稅，台灣也希望能組成台美聯隊，透過聯合艦隊方式，善用美國的龐大市場、科技、資金和人才，讓台灣產業在全球供應鏈重組時，占據更有利的位置，以促進台灣的經濟和安全。