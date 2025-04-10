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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

美關稅32%衝擊 全台產值估減9000億元 12萬人失業

台灣新聞組／台北10日電
經濟部長郭智輝前往立法院經濟委員會，針對「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」提出專案報告。(記者邱德祥／攝影)
經濟部長郭智輝前往立法院經濟委員會，針對「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」提出專案報告。(記者邱德祥／攝影)

美國對台灣加徵32%關稅，經濟部昨在立法院提出評估報告，全台產業受衝擊減少產值約9000億元台幣、12萬人會失業，主要是傳統產業、中小微廠商。

本報系聯合報報導，經濟部評估，產業獲利可能因此下滑，又以汽車零組件、工具機、塑膠、化學與家電產業受到的影響最明顯；勞動部長洪申翰則點名機械、汽車零組件、橡膠、塑膠石化、水五金、扣件業等六產業恐備受衝擊。他強調，勞動部會密切關注產業狀況、企業用人需求，下周預計召開諮詢會議，邀集相關部會討論僱用安定措施的適用產業及啟動時機。

對於勞團要求「禁止裁員條款」，避免企業左手拿補助、右手解雇勞工，洪申翰說，目前還未獲得通報大量資遣，後續會密切關切，即便企業受關稅衝擊，仍須合法合規。

另據台北中國時報報導，對於經濟部這份官方報告，學者、業者仍認為低估。因為大陸、東南亞等台商主要的海外生產基地全中槍，引發骨牌效應，且傳產一旦傾斜，台灣經濟將地動山搖。車輛公會針對賴清德總統表態將從「零關稅」談起，9日緊急召集各大整車廠（包括國瑞、中華、裕隆、裕隆日產、三陽、福特六和、台灣本田）及主要零件廠理監事會員等數十位高階主管共商對策，與會業者代表均甚為憂心台灣汽車產業將淪為犧牲品，一旦整車零關稅，產業鏈恐全面瓦解，將立刻面臨2500家工廠關廠、30萬人口失業的嚴重威脅。

根據評估，機械業、扣件業、手工具、水五金短期獲利都將下滑，橡膠業因為高度倚賴美國，家電業對手是當地品牌商，競爭力也會下跌；汽車零組件因產品驗證需一年，要到中長期才會受影響；運動器材業則面臨品牌客戶要求轉移成本的壓力。

報導指出，經濟部長郭智輝表示，評估後台灣產值受關稅衝擊約9000億，從業人員12萬人，主要以中小微廠商與傳統產業為主。經濟部日前已提出總經費410億的四大支援，包括外銷貸款優惠保證加碼，中小微企業貸款、補助研發轉型、協助企業爭取海外訂單等。

關稅 貸款 東南亞

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