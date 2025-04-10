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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

美關稅壓境 北北基桃啟動穩物價機制 籲中央降稅

台灣新聞組／台北10日電
因應美國高關稅，基隆市長謝國樑（左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政出席「基北北桃合作交流平台」會議，呼籲中央、地方和產業三方聯合應變。(記者曾學仁／攝影)
因應美國高關稅，基隆市長謝國樑（左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政出席「基北北桃合作交流平台」會議，呼籲中央、地方和產業三方聯合應變。(記者曾學仁／攝影)

美國總統川普對等關稅昨生效，北北基桃四位市長昨開「關稅衝擊對策會議」，強調「我們不迴避」，並呼籲中央、地方和產業三方聯合應變，中央釋放資源，地方全力支持台美關稅談判，共度困難局勢。桃園市長張善政提醒賴政府在關稅談判中，不要造成更多產業受傷。

除了中部八縣市、北北基桃四市首長會議，桃竹竹苗四縣市今下午也要舉辦研討會，與企業研擬因應對策。國民黨主席朱立倫今晚則邀集藍白16縣市首長、專家學者於智庫舉行「縣市長聯合對策會議」，共同研商如何團結面對經濟衝擊，以及勞工就業衝擊。

據掌握，除苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善出國改派副縣長出席外，其餘首長均親自參加，會後也將發表聯合聲明。

北北基桃共1萬2700多家業界受影響，衝擊營業額逾3.2兆(台幣，以下同)，昨天「關稅衝擊對策會議」上，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政，以及基隆市長謝國樑共同討論如何協助業界度過外銷受阻、國際訂單流失風險，及後續的訂單取消與轉單壓力，所衍生的無薪假與裁員風險等問題。

四市已啟動穩定物價機制，將辦海外拓銷會、輪流舉辦美國商品採購會；也請中央盡速檢討稅制，研議降稅、延稅、分期繳納等具體措施，特別針對營所稅、綜所稅等國稅項目，啟動跨部會協調，加速審議與落地執行，也請銀行不要抽銀根，協助企業度過資金壓力。

「川普對等關稅目的，是要將台積電等製造業拉到美國去。」張善政說，他可以體會賴政府釋出「對等零關稅」用意，但濫用會傷害更多產業，甚至有人擔心對等零關稅會輸入大家擔心的萊克多巴胺、基改食品等美國農產品，他呼籲即便關稅調降，還是要幫人民把關。

侯友宜說，企業界、人民期待政府跟美國對等關係談判能有進展，守住台灣經濟；要和全世界交朋友，拓展出口經貿。蔣萬安說，北北基桃四市共識是「團結是唯一正道」，他引用業者的話「放下對立，人民最大，趕快救經濟。」

行政院提出880億元支持方案，媒體問超徵稅款是否也可能投入？蔣萬安和侯友宜都認為行政院支持方案經費不夠。蔣說，政府要思考超徵的5000多億元如何運用，北市願意將超徵的30多億元提供協助。

關稅 張善政 侯友宜

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