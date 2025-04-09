補繳除籍證明…不友善氛圍蔓延 陸配：被如此對待讓人寒心

陸配網紅劉振亞涉武統言論遭處分限期離境，今年3月底搭機離台前往福州，一家人在登機口，依依不捨地相互擁抱道別。(本報資料照片)

在台陸配陸續收到移民 署寄發的通知書，要求3個月內補繳經海基會驗證的喪失原籍公證書等相關文件，否則將面臨撤銷在台定居證及戶籍登記的處分。有陸配質疑，政府是否有意製造台灣人與陸配間的對立，「我們是合法來台，卻被這樣對待，真的讓人寒心。」

移民署、陸委會都強調，對有實際困難個案將提供必要協助，有一定通融空間，一名嫁來台多年的趙姓陸配感嘆，有一股不友善氛圍正在蔓延。

住北部、來台近30年的陸配趙小姐表示，26歲來台，如今已55歲，在台灣生活的時間比在大陸還久，如今突然被要求補交文件，讓她感到錯愕與無奈。

她指出，許多朋友因年久失聯、原籍已查無地址，甚至父母已離逝，根本無從辦理，「這不是要怎麼協助我們的問題，是根本就不該要我們交這個證明。」

趙小姐回憶，當年來台時曾向大陸公安單位辦理相關文件，但時間久遠、內容已模糊，如今突然被要求補件，「讓人懷疑過去交的資料是遺失了嗎？」她認為，這樣的政策根本是擾民，也質疑政府是否有意製造台灣人與陸配間的對立，「我們是合法來台的，卻被這樣對待，真的讓人寒心。」

她也提到，曾見過有非法入境 的外籍移工遭通緝，仍獲部分民代聲援，強調其有台灣家庭，應保留其在台身分，「那為什麼我們這些奉公守法、生活數十年的陸配，反而要被這樣刁難？」

趙小姐強調，陸配在台生活多年，早已把台灣當成家，「如果被撤銷居留，我們也回不了大陸，那邊早已是陌生的地方，真的變成兩面不是人。」