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關稅風暴 國安局長：已啟動戰略溝通管道向美提出交涉

記者李人岳／台北9日電
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國安局長蔡明彥。(記者胡經周／攝影)
國安局長蔡明彥。(記者胡經周／攝影)

美國總統川普宣布對等關稅政策，衝擊全球產業貿易，政府爭取和美方展開磋商，國安局長蔡明彥在立法院表示，台方在上個周末已經透過管道，向美方反映台方對於台美關稅協定有一些立場與提議。希望美方同意展開協商後，雙方可以很快聚焦、推動協商進展。

蔡明彥今天赴立法院外交國防委員會針對國安情報工作提出業務報告，外界關切關稅議題，蔡明彥表示，賴總統有指示國安局啟動台美之間的戰略溝通，因此台方在上個周末透過管道向美方反映台方對於關稅協商的立場和提議，白宮資深官員也已經對外證實，雙方的管道已經啟動進行相關溝通。

蔡明彥進一步指出，針對台美關稅協商的準備與因應，府院團隊已經召開多次會議討論，重點包括雙方是否啟動關於零關稅的協商、如何撤除非貿易障礙，以及如何加強對美投資或採購，並且針對洗產地及出口管制的機制更加強策進作為。

蔡明彥強調，希望在美方一旦同意台美協商之後，雙方可以很快對焦、推動協商的進展。

蔡明彥說，美國關稅政策對全球的影響深遠，政府沒有採取報復性的動作，而是提出具體方案來確保台方產業的利益，盤點與評估不同類別產業可能受到的衝擊和影響層面，府院團隊和產業界有非常多的溝通與座談來了解高科技產業和傳統產業可能受到的衝擊與影響，也提出了短期方案和中長期的產業布局。

蔡明彥並且指出，目前國際上包括中國、歐盟和加拿大有採取報復性的動作，另外有些國家積極希望和美國進行協商，根據美方公布的數據應該有70多國希望展開協商。另外還有一些國家仍然在評估觀望。

他提醒，後續應該要觀察是否掀起所謂的關稅戰，以及會不會在國際金融體系中形成保護主義的浪潮，同時要注意有沒有新的雙邊或多邊FTA倡議慢慢成形，都是後續要觀察的影響。

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