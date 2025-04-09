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新聞評論／南部業者遭川普重擊心聲 賴清德聽到了嗎？

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台南台灣國際蘭展上月開幕，賴清德總統出席致詞時表示，台灣的蘭花是農產外銷的「旗艦產業」。（本報資料照片）
台南台灣國際蘭展上月開幕，賴清德總統出席致詞時表示，台灣的蘭花是農產外銷的「旗艦產業」。（本報資料照片）

不久前才被賴清德總統形容是台灣農產外銷「旗艦產業」的蘭花業者，如今許多人心急頻問：台灣蘭花產業還有沒有明天？早在上個月，高雄的螺絲產業就已遭美納入25%關稅範圍，被經濟部列為受影響產業，政府卻無警覺，任憑業者憂心如焚，只盼政府早點聽到他們的心聲。

上個月在台南的台灣國際蘭展開幕式上，賴清德總統出席致詞時特別提到，台灣的蘭花，是農產外銷的「旗艦產業」，去年整體產值達到64億元（台幣，約1億9314美元），還宣布未來蘭花園區會持續擴大，讓世界看到台灣的文化軟實力。

不到1個月，美國總統川普宣布對台灣課徵32%的關稅，台灣蘭花產銷發展協會前理事長黃志豐發現，自己在台南後壁蘭花生技園區投資，每年外銷超過百萬株的蘭花苗到美國，如果32%的關稅如果不變，美國客戶沒辦法吸收，台灣蘭花產業可能沒有明天。

不只黃志豐有這樣的擔憂，其他在後壁蘭花生技園區業者也說，台灣的對手是荷蘭，但荷蘭有大廠在美國投資、不擔心加關稅，若台灣蘭花銷美要加上川普所提的關稅，根本沒辦法生存，在美國市場也沒競爭力。台灣蘭花去年出口美國的產值，占全年外銷產值的4成。

賴總統宣示要讓擴大蘭花園區，讓世界看到，但若蘭花外銷市場因關稅問題萎縮、蘭花業者可能都活不下去，如何讓世界看到？

不只是賴總統口中農產外銷旗艦產業的台灣蘭花面臨生存危機，南部螺絲產業早在3月，已先被美國納入25%關稅範圍，還被經濟部列為受影響產業，但政府至今仍無協助業者的對策，行政院長卓榮泰甚至上周還在川普宣布對等關稅前夕，要大家「安心入睡」，絲毫不知強大的風暴正撲向台灣。

如今，連賴總統的子弟兵、來自台南的綠委郭國文都坦言，很多傳產業者希望他向政府反映，要密切注意競爭國家、不只日韓，還有東南亞如越南等國，萬一跟美國政府談判之後關稅降得比我們低很多，可能造成大量轉單效應，或者客戶會要求降價吸收關稅，一旦發生這種狀況，業者可能無法承受。

川普對台課徵32%關稅對台灣中小企業的衝擊強大，許多企業主難以入眠，更不知道政府能不能有所作為，連根正苗紅的民進黨的立委何欣純、陳素月都開記者會直問，政府準備好了嗎？高雄市長陳其邁與其他綠委也紛紛為南部的產業急發聲。

當民進黨中南部立委都不得不為出面為業者向執政的黨內高層喊話，賴總統跟卓揆聽到了嗎？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

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