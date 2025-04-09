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美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

新聞評論／朝貢團若上談判桌 別讓川普分拆了台灣

聯合報社論
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面臨關稅戰，行政院長卓榮泰稱台灣有完善計畫。（記者蔡晉宇／攝影）
面臨關稅戰，行政院長卓榮泰稱台灣有完善計畫。（記者蔡晉宇／攝影）

賴總統宣布要和美國從「零關稅」開始談判，並組成「投資美國國家隊」。全球50多國正排隊掛號與美談判，白宮證實台灣已聯繫美方交涉；綠委甚至力薦，由前總統蔡英文或副總統蕭美琴代表前往談判。從股災、砍單開始，到關廠倒閉、無薪假、裁員失業，這些問題即將接踵而至。台代表團上了談判桌，真的不會把國家核心利益拱手讓人嗎？

BBC報導質疑，台積電加碼投資美國3兆台幣，卻換來32%高關稅，台灣還有何籌碼和川普談判？嚴格說來，賴總統派出的團隊任務是「納貢」，而非談判。他的5大策略再次出現「談判前奉送籌碼」的荒謬邏輯，明明主張爭取零關稅，卻先承諾擴大對美投資，所有產業都可加碼投資美國。底牌都掀光了，還能用什麼條件爭取零關稅？

川普歡迎各國領袖來談，但強調要「付很多錢」。白宮資深貿易顧問納瓦羅說，「別想降關稅就了事」，直言「非關稅欺騙」才是問題所在。賴政府要求降稅，須先搞清楚，美國認為台灣的「欺騙方式」是什麼。否則，白白犧牲產業獻上零關稅，搞垮台灣經濟，仍填不滿川普的無底洞。

國際間諸多分析指出，「對等關稅」創造美國財政空間和就業機會，川普則利用關稅槓桿改變地緣政治秩序，利用關稅談判攫取美國利益。例如，針對東南亞國家，要消除中國洗產地；和日本談，要汽車製造回到底特律。簡言之，「付很多錢」可用各種方式收取，未必是採購。台灣對美鉅額順差主要來自半導體及資通產業的出口，這些無法靠採購武器、農畜產品和天然氣扺帳，也非川普的目的。

台積電承諾赴美投資1000億美元，絲毫未能滿足川普的欲望，反而升高了他搜刮台灣的企圖。川普在關稅記者會繼續數落：「台灣奪走我們所有電腦晶片及半導體」。其後，財長魯特尼克受訪透露，關稅政策尚未納入半導體，川普仍在思考美國如何奪回晶片製造主導地位。魯特尼克說，「美國無法擁有全球的產業鏈，但出於國安考量，必須在某些關鍵領域增加本土生產的比重」。他以蘋果手機為例說，「為何手機非得在台灣或中國製造？為什麼不能用機器人自動化技術，在美國生產？川普說這些東西以後要在美國製造。」

由此可見，川普除看重台灣半導體業，還有自動化的資通產業。事實上，在拜登時代，台灣電子業者為響應美國「民主供應鏈」，已有一些從大陸轉赴美墨及東南亞設廠，這些業者是以整合上下游代工，包辦設計到後勤管理的專業電子製造服務EMS，如鴻海、廣達等；這也是台灣高科技製造業最重要的價值鏈。川普關稅新政，將加速他們把產線遷往美國。

換言之，川普並不急著和賴政府談判，因為關稅大刀已取得成果。賴總統該擔心的，反而是高關稅對台灣產業結構與經濟成長的傷害。

繼中國大陸、加拿大之後，歐盟也推出第一波對美國關稅的報復行動，英德等國也在醞釀中。關稅大戰烽火引燃，全球經濟情勢迫近懸崖。高科技產業大多是跨國企業，不需政府協助，反而傳統製造業與農業深受關稅海嘯衝擊，對經濟蕭條更無力承壓。可嘆的是，賴總統還沒談判即自掀底牌，不知道關稅戰只是第一波海嘯，後續還有經濟海嘯將襲來，政府卻毫無意識。

川普正藉由關稅戰「分拆」台灣，搬走我們最有價值的部分，惡化產業結構。可怕的是，賴清德卻一心一意想要滿足川普的貪婪，暴露他「台灣價值」思維的空洞。（轉載自聯合報社論）

關稅 川普 東南亞

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