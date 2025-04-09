白宮經濟顧問稱 台須提具體投資承諾 卓榮泰：有完善計畫

行政院長卓榮泰（左二）8日與副院長鄭麗君（右二）等人赴立法院備詢，卓之前受訪時表示，針對美國對等關稅，政府絕對有完善的計畫。（記者蘇健忠／攝影）

美國白宮經濟顧問委員會主席米倫7日受邀至華府 智庫哈德遜研究所發表演說並接受提問，針對美國總統川普 提出對等關稅 政策，他認為台灣應與美國貿易代表署和白宮繼續溝通。哈德遜研究所資深研究員、前立委許毓仁表示，他與米倫交換意見，雙方認為台灣現階段需要提出具體的投資承諾，並在台美貿易大幅逆差產品、如電子零組件等部分提出平衡方案。

許毓仁呼籲，台灣應更重視與美國華府聯繫，尤其川普未來4年很可能繼續透過美國經濟霸權向盟友施壓，台灣政府與民間都應強化在華府的遊說能力，大企業甚至應考慮在華府設辦事處、派高階主管常駐，經營與美國政府的關係。

針對川普政府對台訂出32%對等關稅，台灣美國商會表示，台灣多年來致力解決與美國貿易失衡的善意應受肯定，對台課徵對等關稅舉動不僅忽視台灣致力解決與美國貿易失衡的誠意，更未考量台灣對美台雙邊經貿夥伴關係的貢獻。

台駐美代表處表示，駐美處依據賴清德總統4月6日公開表達台方回應立場及秉持合作互利原則，積極向美方相關部會溝通，有進一步發展將適時對外說明。

相關人士透露，台方已派人赴美，提出溝通需求，「人選和議題要整體討論」，但美方還沒有回覆。

行政院長卓榮泰8日表示，雙方交涉時機、內容還沒辦法向外界說明，只能在談判中向對方表示；他強調，在4月3日（美國總統川普宣布對等關稅）前就已有相關代表在美溝通，政府有完善計畫、正面人選進行交涉，「希望大家給我們多一點的時間」。

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統周日已充分說明，台美雙方從零關稅談起，台灣已組談判小組，由行政院副院長鄭麗君領軍，成員包括國安會、經貿談判辦公室、行政院相關部會及學界業界共同因應。

外交部長林佳龍說，談判內容無論是降低關稅或投資、採購，特別是美方關心非關稅貿易障礙，台方都做了各種方案準備，只要確定談判時間、方式，隨時可和美國談判。

前副總統呂秀蓮昨在臉書提出請前總統蔡英文領銜赴美談判、不要自貶身價委曲求全等5建言。民進黨在官方臉書表示政府有5大因應策略，包括爭取改善台美對等關稅「從零關稅開始談起」、提出產業支持及中長期經濟發展計畫、台灣加一（台灣加美國）的新布局、開啟產業傾聽之旅，期望立法院不分朝野都能支持。

針對賴總統有意擴大對美採購以降低貿易逆差，國防部長顧立雄昨表示，賴總統已對外說明希望國防預算達GDP3%，敵情嚴峻，若能獲得較多預算，軍事投資就會成長。